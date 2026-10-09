Wamenkraf Irene Umar Sebut Builder Indonesia sudah Mendapat Perlakuan Dunia

Deretan mobil yang sudah di modifikasi pada ajang pameran IMX 026 di ICE BSD, Tangerang. (ANTARA/Chairul Rohman)
JawaPos.com - Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Irene Umar mengatakan, kemampuan perakit atau perancang motor modifikasi (builder) asal Indonesia mulai mendapat perhatian pelaku otomotif internasional, termasuk dari Italia dan Jepang.
Namun, potensi tersebut belum sepenuhnya dikenal masyarakat dalam negeri. “Indonesia itu bukan cuma modifikasi di bengkel. Kita sudah punya banyak builder yang diakui dunia. Bahkan orang Indonesia sendiri terkaget-kaget, ternyata ada banyak tempat yang menghasilkan karya seperti ini,” kata Irene di sela pameran otomotif di Tangerang, Jumat.
Menurut Irene, pemerintah ingin mempertemukan pelaku industri yang memiliki minat dan visi serupa untuk membangun ekosistem modifikasi yang lebih kuat.
Upaya tersebut juga menjadi bentuk dukungan, terhadap perjuangan para builder yang telah mengembangkan industri selama bertahun-tahun.
Ia menegaskan, pengembangan industri modifikasi otomotif tidak dapat dilakukan oleh satu kementerian saja.
Kolaborasi lintas sektor diperlukan, termasuk dengan Kementerian Perindustrian dan instansi terkait lainnya, untuk memetakan rantai nilai serta membuka peluang usaha yang lebih luas.
“Pemerintah tidak bisa melakukannya sendiri. Mari kita petakan bersama bagaimana rantai nilainya. Kehadiran Kementerian Ekonomi Kreatif di sini adalah untuk mengatakan kepada semuanya, you no longer walk alone,” ujarnya.
Irene juga menyoroti pentingnya regenerasi agar kemampuan dan kecintaan terhadap modifikasi otomotif dapat diteruskan kepada generasi berikutnya.
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