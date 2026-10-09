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Dony Lesmana Eko Putra
Sabtu, 10 Oktober 2026 | 01.17 WIB

IMX 2026 Jadi Panggung Cat Spider Pamerkan Karya Modifikasi Lokal Berkelas Global

Cat Spider turut hadi di ajang di IMX 2026. (Dony/JawaPos.com) - Image

Cat Spider turut hadi di ajang di IMX 2026. (Dony/JawaPos.com)

JawaPos.com - Indonesia Modification & Lifestyle Expo (IMX) 2026 menjadi ajang bagi pelaku industri modifikasi menampilkan karya terbaru.

Salah satunya Cat Spider yang membawa sejumlah proyek kolaborasi bersama kreator, modifikator, dan workshop ternama di ICE BSD, Tangerang, 9–11 Oktober 2026.

Mengusung tema NextGEN Pit Stop, Cat Spider menampilkan berbagai proyek yang memadukan mobil lawas dengan pendekatan modifikasi modern.

Kehadiran tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya memperkenalkan perkembangan teknologi pengecatan otomotif lokal.

Salah satu mobil yang menjadi perhatian adalah Honda Accord Cielo CD5 Shansokhu, hasil kolaborasi Cat Spider dengan W2R Carchitect.

Mobil tersebut mengusung konsep Modern Japanese Touring Car Championship (JTCC) dengan kombinasi warna hijau, hitam, dan putih.

Marketing Director PT Anugerah Berkat Cahaya Abadi (ABCA), Sugiarto, mengatakan proyek tersebut menggunakan sistem pengecatan Cat Spider dan Silstar secara menyeluruh.

“Untuk booth pameran, kami menghadirkan unit kolaborasi flagship bersama W2R Carchitect, yaitu Honda Accord Cielo Shansokhu dengan fully Spider ABCA Coating Paint Polyurethane (PU), full-system Spider dan Silstar Clear Coat,” ujar Sugiarto.

Selain Accord Cielo, Cat Spider juga menampilkan Kijang Rover GH Style milik Gofar Hilman.

Mobil keluaran 1991 tersebut mendapat sentuhan modifikasi dengan konsep Toyota Bundera LC70 dan menjadi salah satu unit supergiveaway di IMX 2026.

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
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