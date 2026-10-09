Kustomfest 2026 Siap Digelar, Ratusan Karya Kustom Meriahkan Kota Gudeg

KUSTOMFEST 2026 digelar 10-11 Oktober di JEC Yogyakarta. Mengusung tema High Octane. (Istimewa)
JawaPos.com - Pecinta kustom kultur kembali memiliki alasan untuk berkumpul di Yogyakarta.Indonesian Kustom Kulture Festival kembali digelar pada 10-11 Oktober 2026 di Jogja Expo Center (JEC), Yogyakarta.
Memasuki tahun ke-15, Kustomfest 2026 mengusung tema “High Octane” untuk mendorong pelaku kustom kultur Indonesia terus berkreasi di tengah tantangan ekonomi dan perubahan tren.
Ajang ini tidak hanya menjadi ruang pamer kendaraan kustom, tetapi juga mempertemukan builder, komunitas, seniman, UMKM, serta pelaku industri kreatif dari dalam dan luar negeri.
Direktur Kustomfest Lulut Wahyudi mengatakan tema “High Octane” dipilih sebagai pemantik semangat bagi pelaku industri kustom yang menghadapi tekanan ekonomi dan persaingan produk kustom produksi massal dari China.
“Dunia kustom Indonesia perlu semacam pemantik berupa siraman bahan bakar beroktan tinggi agar bisa menyala cepat, membuat api membesar, dan panasnya bisa membakar semangat para pelaku kustom,” ujar Lulut dalam pernyataan resminya Jumat (9/10).
Ratusan Karya Kustom
Program utama Kustomfest 2026 meliputi Kustom Bike Show dan Hot Rod & Kustom Car Show. Ratusan motor dan mobil dari berbagai daerah akan mengikuti proses kurasi dan scrutineering sebelum dinilai berdasarkan desain, inovasi, craftsmanship, konstruksi, dan detail pengerjaan.
Selain itu, terdapat Flat Track, Art Island, Body Art Show, Kustom Diecast, Kustom Paint Battle, Helmet Kustom Paint, Kustom Bicycle, Miss Kustomfest Pin-Up Contest, Krospit Contest, Junkyard Festival, SR Panic, FXR Paradise, hingga All 3 Wheeler.
Acara ini juga menghadirkan Common Ground Collective sebagai ruang kolaborasi lintas komunitas dan brand. Sementara program Overland Ride mengajak peserta menikmati perjalanan dengan rute yang memadukan jalanan dan medan offroad di Yogyakarta.
Program Kustomfest – INDONESIAN ATTACK kembali membawa karya builder Tanah Air ke 34th Yokohama Hot Rod Custom Show 2026 di Jepang pada 6 Desember 2026.
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