Kustomfest 2026 Buka Kans Builder Lokal Unjuk Karya di Jepang

Deretan motor yang sudah dimodifikasi dalam ajang pameran Kustomfest 2026. (ANTARA/Kustomfest)
JawaPos.com - Kustomfest 2026 membuka kans bagi para builder Indonesia, untuk menunjukkan kapabilitasnya di luar negeri melalui program Indonesian Attack.
Mereka akan dikirim ke Yokohama Hot Rod Custom Show 2026 di Jepang pada awal Desember mendatang.
Program yang berjalan sejak 2017 tersebut, menjadi jalur bagi builder tanah air untuk memperkenalkan karya modifikasi kepada komunitas kustom internasional.
Tahun ini, sejumlah karya terbaik peserta Kustomfest akan mendapat kesempatan tampil di ajang yang memasuki penyelenggaraan ke-34 itu.
Direktur Kustomfest, Lulut Wahyudi, mengatakan pelaku industri kustom di Indonesia menghadapi tantangan dari kelesuan ekonomi dan masuknya komponen kustom produksi massal dari China. Kondisi tersebut berpotensi menekan pelaku industri rumahan yang mengandalkan kreativitas, keterampilan, dan produksi dengan karakter khusus.
“Kustomfest melihat, dunia kustom Indonesia perlu semacam pemantik berupa siraman bahan bakar beroktan tinggi agar bisa menyala cepat, membuat api membesar, dan panasnya bisa membakar semangat para pelaku kustom,” kata Lulut dalam keterangan resminya, Minggu.
Selain program Indonesian Attack, Kustomfest juga menghadirkan Kustom Bike Show dan Hot Rod & Kustom Car Show yang menampilkan kendaraan hasil kurasi.
Pengunjung juga dapat menyaksikan kompetisi flat track, kustomisasi helm, seni lukis kendaraan, hingga berbagai kegiatan komunitas.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Malaga vs Espanyol: Los Periquitos Bidik Poin, Tuan Rumah Terpuruk
Prediksi Skor Arema FC vs Bhayangkara FC: Berpeluang Imbang di Kanjuruhan
Prediksi Skor Persipura vs RANS Nusantara: Produktivitas Gol Jadi Pembeda
Prediksi Skor Isenmulang Kalteng vs Persebaya di Super League, Green Force Berpeluang Curi Tiga Poin
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Prediksi Susunan Pemain Persik vs Madura United: Reina Siapkan Strategi Terbaik
Prediksi Skor Persik Kediri vs Madura United: Laskar Sape Kerap Punya Kans Menang di Brawijaya!
Suahasil Buka Suara soal Pembagian Tugas Tiga Wamenkeu, Ini Fokusnya!
Prediksi Skor Rayo Vallecano vs Athletic Bilbao di Liga Spanyol: Emil Audero Incar Poin di Kandang
Adhyaksa FC Bekasi Vs PSGC Ciamis: Misi Bangkit Tuan Rumah
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022