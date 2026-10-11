Kustomfest 2026 Buka Kans Builder Lokal Unjuk Karya di Jepang

JawaPos.com - Kustomfest 2026 membuka kans bagi para builder Indonesia, untuk menunjukkan kapabilitasnya di luar negeri melalui program Indonesian Attack.

Mereka akan dikirim ke Yokohama Hot Rod Custom Show 2026 di Jepang pada awal Desember mendatang.

Program yang berjalan sejak 2017 tersebut, menjadi jalur bagi builder tanah air untuk memperkenalkan karya modifikasi kepada komunitas kustom internasional.

Tahun ini, sejumlah karya terbaik peserta Kustomfest akan mendapat kesempatan tampil di ajang yang memasuki penyelenggaraan ke-34 itu.

Direktur Kustomfest, Lulut Wahyudi, mengatakan pelaku industri kustom di Indonesia menghadapi tantangan dari kelesuan ekonomi dan masuknya komponen kustom produksi massal dari China. Kondisi tersebut berpotensi menekan pelaku industri rumahan yang mengandalkan kreativitas, keterampilan, dan produksi dengan karakter khusus.

“Kustomfest melihat, dunia kustom Indonesia perlu semacam pemantik berupa siraman bahan bakar beroktan tinggi agar bisa menyala cepat, membuat api membesar, dan panasnya bisa membakar semangat para pelaku kustom,” kata Lulut dalam keterangan resminya, Minggu.

Selain program Indonesian Attack, Kustomfest juga menghadirkan Kustom Bike Show dan Hot Rod & Kustom Car Show yang menampilkan kendaraan hasil kurasi.