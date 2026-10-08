Brand Premium Genesis Masuk Indonesia Awal 2027, Hyundai Siapkan Showroom dan Model Baru

JawaPos.com - Hyundai Motors Indonesia (HMID) memastikan merek mobil premium Genesis bakal resmi diperkenalkan di Indonesia pada awal 2027 mendatang. Tak hanya membawa merek tersebut ke pasar Tanah Air, Hyundai juga tengah menyiapkan showroom serta sejumlah model yang akan ditawarkan kepada konsumen.

Chief Operating Officer (COO) PT Hyundai Motors Indonesia (HMID) Fransiscus Soerjopranoto mengatakan persiapan Genesis saat ini terus dilakukan termasuk pembangunan showroom. Ia menyebut sejumlah model yang akan diperkenalkan juga telah dipersiapkan.

"Kalau Genesis memang kita secara brand, kita belum memperkenalkan. Nah, itu kemungkinan besar kita akan lakukan di awal tahun depan. Beserta dengan showroom-nya," ujar Fransiscus.

Menurut dia, pembangunan showroom Genesis masih dalam proses. Namun, pondasi untuk menghadirkan merek premium tersebut di Indonesia disebut sudah tersedia."Jadi, kita dalam proses pembangunan, terus kemudian sudah ada pondasinya, tinggal hanya brand new saja," katanya.

Selain showroom, HMID juga telah menyiapkan sejumlah model Genesis untuk pasar Indonesia. Fransiscus menyebut model yang akan diperkenalkan nantinya tidak hanya berasal dari lini yang sudah dikenal seperti G80, GV70, dan GV80.

"Bahkan model-model yang akan kita perkenalkan sudah kita persiapkan, ada model baru juga. Di luar dari G80 atau GV70 dan GV80, itu yang SUV. Jadi, kita akan perkenalkan lebih banyak model lagi," tuturnya.

Fransiscus juga mengungkapkan bahwa Hyundai tengah mempertimbangkan beberapa model lain yang menurutnya menarik untuk konsumen Indonesia di segmen premium.

Menurutnya, sejumlah konsumen juga telah menanyakan kemungkinan model-model tersebut dibawa ke Indonesia. Hyundai pun mempertimbangkannya untuk memperluas pilihan kendaraan Genesis di Tanah Air.