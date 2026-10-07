Hyundai Neira Segera Meluncur, Mobil Listrik 7-Seater di Indonesia

Prototipe Hyundai Neira. (Dok. Hyundai)
JawaPos.com - Hyundai Motors Indonesia (HMID) memberikan sinyal akan segera meluncurkan Neira, kendaraan listrik baru dengan konfigurasi tujuh penumpang di Indonesia.
Model tersebut disebut akan diperkenalkan kepada konsumen dalam waktu dekat setelah sebelumnya Hyundai memberikan sejumlah teaser.
Chief Operating Officer (COO) PT Hyundai Motors Indonesia (HMID) Fransiscus Soerjopranoto mengatakan Hyundai belum ingin mengungkap terlalu banyak informasi mengenai Neira.
Namun, ia memastikan produk baru tersebut akan segera diperkenalkan kepada konsumen.
"Kalau saya kan berulang kali bilang, kalau ada produk baru, coming soon. Jadi, teman-teman udah dapetin teaser-teasernya lah, dikit-dikit gitu ya," kata Fransiscus di sela-sela acara seremoni Hyundai Jump School Batch 3 di Jakarta, Rabu (7/10).
Ia mengatakan Hyundai masih memiliki sejumlah agenda yang akan berlangsung di Jakarta dan beberapa kota besar. Karena itu, peluncuran Neira akan dilakukan dalam waktu dekat.
"Dan kita pastikan bahwa dalam waktu dekat kita akan segera luncurkan. Pastinya kan ada beberapa event yang akan masih berlangsung, gitu ya. Terutama di Jakarta, ya. Ada beberapa kota-kota besar," ujarnya.
Fransiscus kemudian mengungkap bahwa Neira merupakan kendaraan listrik dengan kapasitas tujuh penumpang.
Konfigurasi tersebut dinilai sesuai dengan karakter konsumen Indonesia yang membutuhkan kendaraan untuk membawa banyak penumpang sekaligus barang.
"Yang jelas, Neira itu seperti yang teman-teman tahu kan, 7-seater EV," kata Fransiscus.
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Jawa Pos
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