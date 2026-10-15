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Nanda Prayoga
Jumat, 16 Oktober 2026 | 02.54 WIB

Hyundai Latih 60 Guru SMK, Fokus Teknologi Mobil Listrik dan Hybrid

Urip Budiarto, Resource Mobilization Director Plan Indonesia (kiri) dan Sangyoung Park, Head of Programme Plan Korea (kanan). (Nanda Prayoga/JawaPos.com)&nbsp; - Image

Urip Budiarto, Resource Mobilization Director Plan Indonesia (kiri) dan Sangyoung Park, Head of Programme Plan Korea (kanan). (Nanda Prayoga/JawaPos.com)&nbsp;

JawaPos.com - Perkembangan teknologi otomotif, khususnya kendaraan listrik dan sistem kendaraan modern, mendorong kebutuhan tenaga kerja yang memiliki kompetensi sesuai perkembangan industri. 

Untuk mendukung kesiapan sumber daya manusia, Plan Indonesia, Plan Korea, dan Hyundai Motor Company menggelar pelatihan bagi 60 guru SMK dan instruktur pendidikan dan pelatihan vokasi (technical and vocational education and training/TVET) di PPKPI Jakarta, Jakarta Timur, pada 13-15 Oktober 2026.

Kegiatan bertajuk Hyundai Motor Company High-Tech Volunteer Program ini bertujuan memperkuat kemampuan para pendidik vokasi agar dapat mengikuti perkembangan teknologi otomotif.

Materi pelatihan mencakup sistem diagnostik kendaraan, teknologi hybrid, hingga kendaraan listrik.

“Transformasi industri hanya akan menjadi peluang bagi generasi muda jika pendidikan mampu mengikutinya. Karena itu, penguatan kapasitas guru dan instruktur penting agar pengetahuan dan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan industri dapat diteruskan kepada lebih banyak anak muda,” ujar Urip Budiarto, Resource Mobilization Director Plan Indonesia di Jakarta, Kamis (15/5).

Pentingnya peningkatan kompetensi tersebut turut didukung oleh pertumbuhan pasar kendaraan listrik di Indonesia.

International Council on Clean Transportation (ICCT) mencatat kendaraan listrik berkontribusi sebesar 15,2 persen terhadap penjualan mobil penumpang di Indonesia pada kuartal II 2025.

Kondisi ini menunjukkan perlunya pendidikan vokasi yang mampu menyesuaikan materi pembelajaran dengan perkembangan teknologi otomotif.

Dalam pelaksanaannya, sebanyak 60 peserta, termasuk empat perempuan, mendapatkan pelatihan dalam tiga bidang, yakni Smartstream Powertrain: ICE Gasoline & Diesel, Advanced Diagnostics & ADAS, serta Eco-Friendly Vehicles: HEV & EV High Voltage Safety.

Para top engineer Hyundai Motor Company memandu sesi teori dan praktik yang membahas mesin modern, diagnostik kendaraan, komunikasi elektronik kendaraan, serta prosedur keselamatan saat menangani sistem bertegangan tinggi pada mobil listrik.

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
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