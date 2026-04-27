Siap Bertarung di Segmen Favorit, GAC akan Boyong MPV 7 Seater ke Indonesia

Kendaraan GAC E8 PHEV yang ditampilkan di Beijing Auto Show 2026. (ANTARA/Sinta Ambar)
JawaPos.com-President of GAC International Wei Haigang mengatakan bahwa pihaknya akan membawa kendaraan yang berkualitas ke pasar Indonesia termasuk kendaraan MPV, mengingat Indonesia saat ini sedang melakukan transisi menuju kendaraan yang lebih ramah lingkungan.
"Dan Indonesia saat ini dalam transisi yang cepat menuju kendaraan dengan energi baru," kata Haigang di Beijing, Jumat (24/4) malam waktu setempat.
Ia juga menyebut akan mempercepat kendaraan multifungsi alias multi purpose vehicle (MPV) untuk masuk ke pasar Indonesia.
Menurutnya kualitas dari produk merupakan kunci kesuksesan di pasar otomotif. " Jadi kita tetap akan fokus ke kualitas, dan membuat beberapa kualitas mobilitas di Indonesia dengan beberapa tipe produk kami juga," katanya.
GAC juga melihat potensi lain yakni untuk pangsa pasar fleet atau kendaraan untuk mendukung kegiatan bisnis seperti taksi daring. "Dan juga bukan hanya untuk retail, tapi untuk fleet, seperti kita sudah masuk ke Grab, itu juga kita akan bekerja sama untuk masuk ke penetrasi pasar tersebut," katanya.
Pada kesempatan yang sama, CEO GAC Indonesia Andy Ciu mengatakan bahwa pihaknya akan menghadirkan MPV premium yakni GAC E9 yang ditenagai bensin dan baterai alias plug in hybrid (PHEV) yang bersaing untuk segmen 7 seater.
"Kita akan mulai dari yang rekan-rekan sudah tahu, spill yang pertama adalah E9," katanya. Menurutnya kehadiran E9 yang memiliki teknologi canggih ini sudah di depan mata. (*)
