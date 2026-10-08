OMODA X Siap Debut Global 20 Oktober, Gabungkan Karakter Sporty dan Off-Road

OMODA X akan debut global pada 20 Oktober 2026 di China. (Omoda)
JawaPos.com - Omoda X segera diperkenalkan secara global pada 20 Oktober 2026 di Wuhu, China. Crossover terbaru ini membawa pendekatan desain yang memadukan karakter sporty dengan tampilan kendaraan off-road.
Debut tersebut menjadi salah satu agenda utama dalam Omoda & Jaeco International User Summit 2026, yang berlangsung pada 18-24 Oktober 2026. Varian baru tersebut kembali mengeksplorasi desain crossover dengan sentuhan futuristis khas Omoda.
Mobil ini dikembangkan dengan bahasa desain yang mempertemukan dua karakter berbeda dalam satu kendaraan.
Garis-garis geometris yang tegas dipadukan dengan elemen futuristis bergaya mecha yang selama ini menjadi identitas desain merek China tersebut.
Melalui konsep ini, tidak hanya menonjolkan bentuk kendaraan, tetapi juga memberikan ruang bagi pengguna untuk mengekspresikan karakter dan identitasnya.
Karakter desain Omoda X melanjutkan pendekatan yang sebelumnya dikembangkan melalui Omoda O4. Model tersebut mengusung estetika cyber mecha dengan inspirasi dari karakter mobil sport.
Pendekatan tersebut dikembangkan lebih jauh. Karakter visual yang dinamis dipertemukan dengan elemen khas kendaraan off-road sehingga menghasilkan tampilan crossover dengan kesan lebih tegas.
Detail mengenai spesifikasi teknis dan sistem penggerak akan menjadi bagian yang menarik untuk diperhatikan ketika model ini menjalani debut globalnya.
Sebelum Debut Omoda X, Ada Paris Motor Show
Sebelum International User Summit di Wuhu, perusahaan tersebut dijadwalkan tampil di Paris Motor Show pada 12 Oktober 2026. Dalam pameran tersebut, akan memperkenalkan Omoda O4 kepada publik Prancis.
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