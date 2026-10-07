Triumph Speed Twin 1200 TFC Resmi Masuk Indonesia, Cuma 750 Unit di Dunia

JawaPos.com - Triumph Motorcycles Indonesia resmi memperkenalkan Speed Twin 1200 TFC di pasar Indonesia. Motor ini menjadi model edisi terbatas yang menggabungkan karakter modern classic dengan sejumlah komponen premium serta peningkatan pada sisi performa.

Speed Twin 1200 TFC merupakan bagian dari lini Triumph Factory Custom (TFC), program khusus yang menghadirkan sepeda motor dengan spesifikasi eksklusif.

Model ini diproduksi hanya 750 unit untuk pasar global dan setiap unitnya memiliki nomor produksi individual.

Director Triumph Motorcycles Indonesia Joe Frans mengatakan, Speed Twin 1200 TFC dirancang untuk menggabungkan performa, craftsmanship, dan eksklusivitas dalam satu model.

"Speed Twin 1200 TFC merepresentasikan yang terbaik yang dapat Triumph hadirkan ketika performa, craftsmanship dan eksklusivitas berpadu dalam satu sepeda motor,” kata Joe Frans dalam keterangannya, Rabu (7/10).

Kehadiran Speed Twin 1200 TFC mengikuti sejumlah model yang sebelumnya telah menggunakan emblem TFC, yakni Thruxton TFC, Rocket 3 TFC, serta dua edisi Bobber TFC. Dengan demikian, Speed Twin 1200 TFC menjadi model kelima yang masuk dalam jajaran tersebut.

Dari sisi mesin, Speed Twin 1200 TFC mengandalkan mesin Bonneville twin-cylinder berkapasitas 1.200 cc.

Mesin tersebut mampu menghasilkan tenaga maksimum 105 PS dan torsi 112 Nm dengan konfigurasi crank firing order 270 derajat yang menjadi salah satu karakter khas mesin modern classic Triumph.

Tidak hanya mengandalkan performa mesin, Triumph juga membekali model ini dengan sejumlah perangkat yang berorientasi pada pengendalian dan pengereman.