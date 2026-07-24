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Nanda Prayoga
Sabtu, 25 Juli 2026 | 07.36 WIB

Triumph Siapkan Dua Motor Baru di GIIAS 2026, Thruxton 400 dan Tracker 400 Debut di Indonesia

Triumph Tracker 400 akan debut di Indonesia pada GIIAS 2026. (Triumph Motorcycles) - Image

Triumph Tracker 400 akan debut di Indonesia pada GIIAS 2026. (Triumph Motorcycles)

JawaPos.com - Triumph Motorcycles Indonesia akan memperkenalkan dua model terbaru, Thruxton 400 dan Tracker 400, pada ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026.

Kehadiran keduanya melengkapi keluarga 400 Series sekaligus mempertegas langkah Triumph memperluas pasar sepeda motor premium kelas menengah di Indonesia.

Peluncuran tersebut melanjutkan ekspansi lini 400 Series setelah sebelumnya Triumph menghadirkan Speed 400, Scrambler 400 X, dan Scrambler 400 XC yang mendapat respons positif dari pecinta motor bergaya modern klasik.

Melalui GIIAS 2026, masyarakat Indonesia akan menjadi yang pertama melihat langsung Thruxton 400 dan Tracker 400. Kedua model itu tetap mengusung identitas khas Triumph berupa desain bergaya Inggris, kualitas premium, teknologi terkini, serta pengalaman berkendara yang menjadi ciri merek asal Inggris tersebut.

Thruxton 400 mengadaptasi DNA café racer yang telah lama melekat pada keluarga Thruxton. Motor ini memadukan tampilan klasik dengan teknologi modern, lengkap dengan posisi berkendara yang sporty dan detail desain premium sehingga cocok bagi pengendara yang menginginkan nuansa retro tanpa meninggalkan kenyamanan untuk penggunaan sehari-hari.

Di sisi lain, Tracker 400 mengambil inspirasi dari dunia flat track dan budaya motor kustom modern. Karakternya dibuat lebih ringkas dengan posisi berkendara tegak serta pengendalian yang lincah, sehingga dapat digunakan untuk aktivitas harian maupun perjalanan rekreasi pada akhir pekan.

Dengan bertambahnya dua model tersebut, Triumph kini menawarkan pilihan yang lebih beragam di keluarga 400 Series. Seluruh model tetap mengedepankan kombinasi performa, kualitas premium, teknologi modern, serta karakter berkendara khas Triumph.

Joe Frans, Director of Triumph Motorcycles Indonesia PT Moto World International, mengatakan keberhasilan keluarga 400 Series telah membuka peluang bagi semakin banyak pengendara Indonesia untuk mengenal merek Triumph.

Editor: Dinarsa Kurniawan
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