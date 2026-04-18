Resmi Mengaspal di Indonesia, 20 Rider Terima Triumph Speed 400 dan Scrambler 400 X

JawaPos.com-Suara mesin mulai meraung saat tuas gas ditarik ketika 20 pelanggan pertama akhirnya menerima kunci motor impian mereka. Momen serah terima Triumph Speed 400 dan Triumph Scrambler 400 X ini dilangsungkan di kantor Moto World International, Jalan MT Haryono, Jakarta Selatan, Sabtu (18/4).

“Hari ini menandai dimulainya sebuah perjalanan dan terbentuknya komunitas baru bersama para pemilik Triumph di Indonesia,” ujar Direktur Triumph Motorcycles Indonesia Joe Frans dalam sambutannya.

Melalui distributor resminya, PT Moto World International, Triumph Motorcycles langsung tancap gas menghadirkan produk dengan harga kompetitif, mulai Rp 158 jutaan. Strategi ini terbukti efektif memantik antusiasme pasar, terutama bagi rider yang mengincar motor premium dengan karakter klasik modern khas Inggris.

“Antusiasme yang kami lihat hari ini luar biasa. Ini menjadi semangat bagi kami untuk terus menghadirkan pengalaman terbaik bagi pelanggan,” lanjut Joe Frans.

Distribusi tahap pertama ini baru permulaan. Setelah Jakarta, pengiriman unit akan menyasar berbagai kota di Indonesia, seperti Bandung, Surabaya, Bali, Makassar hingga Banjarmasin. Langkah ini mempertegas keseriusan Triumph dalam memperluas jaringan dan mendekatkan diri dengan konsumen di berbagai daerah.

Tak hanya dua model tersebut, Triumph juga menghadirkan lini lain seperti Triumph Trident 660 dan Triumph Speed Twin 1200 RS untuk menjangkau segmen yang lebih luas, dari pemula hingga pengendara berpengalaman.

“Ke depan, kami tidak hanya fokus pada produk, tetapi juga membangun ekosistem dan komunitas yang kuat di Indonesia,” tegas Joe Frans.