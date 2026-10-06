Brabus Urban E Fragment Edition, Motor Listrik Eksklusif yang Cuma Dibuat 10 Unit

Motor Listrik Brabus Urban E Fragment Edition. (Istimewa)
JawaPos.com - Motor listrik kini tidak hanya berkembang sebagai kendaraan ramah lingkungan untuk kebutuhan sehari-hari.
Segmen ini juga mulai merambah dunia lifestyle dan koleksi, seperti yang ditunjukkan melalui Brabus Urban E Fragment Edition.
Motor listrik edisi khusus tersebut merupakan hasil kolaborasi antara Brabus, Fragment Design besutan desainer Jepang Hiroshi Fujiwara, dan DAB Motors asal Prancis.
Menariknya, kendaraan ini hanya diproduksi sebanyak 10 unit untuk pasar global.
Keterbatasan produksi membuat Brabus Urban E Fragment Edition tidak sekadar mengandalkan teknologi kendaraan listrik, tetapi juga mengedepankan nilai eksklusivitas dan desain.
Mengusung Desain Serba Hitam dan Putih
Dari sisi tampilan, Brabus Urban E Fragment Edition mengadopsi konsep monokrom dengan kombinasi warna hitam dan putih.
Identitas tersebut diperkuat melalui sejumlah detail khusus pada bagian bodi hingga kaki-kaki.
Salah satu yang paling mencolok adalah penggunaan penutup pelek berbahan serat karbon berwarna putih. Komponen tersebut memberikan kesan futuristis sekaligus mendukung karakter aerodinamis kendaraan.
Aksen putih juga terlihat pada kaliper rem. Sementara itu, bagian pengemudi menggunakan jok kulit putih kustom Brabus Masterpiece yang dikerjakan dengan perhatian terhadap detail.
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