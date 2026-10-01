Kendaraan Listrik Tembus 541 Ribu Unit, Strategi Pembiayaan Meluas

JawaPos.com - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mencatat populasi kendaraan listrik berbasis baterai (KBLBB) mencapai 541.678 unit hingga Agustus 2026.

Angka ini naik dari 406.916 unit pada 2025 lalu, dan mencakup berbagai jenis kendaraan listrik.

Dari jumlah tersebut, 280.136 unit merupakan sepeda motor listrik dan 259.077 unit mobil listrik.

Sisanya terdiri atas bus, kendaraan roda tiga, kendaraan komersial, serta kendaraan khusus.

Pertumbuhan tersebut menunjukkan penggunaan kendaraan listrik mulai bergerak dari sekadar kendaraan pribadi menuju kebutuhan mobilitas sehari-hari, termasuk transportasi penumpang.

Terlebih, Kementerian ESDM menyebut pemerintah menargetkan 2 juta mobil listrik dan 13 juta kendaraan listrik roda dua pada 2030.

Target tersebut merupakan bagian dari strategi pengembangan ekosistem kendaraan listrik sekaligus mendukung transisi energi menuju Net Zero Emission 2060.

Di tengah perkembangan dan target ambisius tersebut, akses pembiayaan menjadi salah satu faktor yang dapat memperluas penggunaan kendaraan listrik.

Skema pembiayaan memungkinkan pengadaan kendaraan dilakukan tanpa seluruh biaya investasi harus ditanggung sejak awal, termasuk untuk kendaraan yang kemudian digunakan sebagai armada transportasi.

Baca Juga:5 Kebiasaan yang Bisa Bikin Baterai Mobil Listrik Cepat Menurun