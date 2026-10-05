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Nanda Prayoga
Senin, 5 Oktober 2026 | 23.34 WIB

PLTS Tak Sekadar Panel Surya, Bisa Terintegrasi Baterai hingga Kendaraan Listrik

Foto: Ilustrasi PLTS. (Istimewa) - Image

Foto: Ilustrasi PLTS. (Istimewa)

JawaPos.com - Pemanfaatan energi surya kini berkembang dari sekadar memasang panel fotovoltaik di atap rumah atau bangunan. Teknologi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) mulai dapat diintegrasikan dengan sistem penyimpanan energi hingga infrastruktur pengisian kendaraan listrik.

Integrasi tersebut memungkinkan listrik dari panel surya dimanfaatkan lebih optimal.

Energi yang dihasilkan pada siang hari dapat disimpan dalam sistem penyimpanan energi atau baterai, kemudian digunakan kembali saat kebutuhan listrik meningkat atau ketika matahari tidak tersedia.

PT Renus Global Indonesia melihat integrasi teknologi tersebut sebagai bagian dari perkembangan PLTS di Indonesia. 

Lead Sales & Marketing PT Renus Global Indonesia, Aditya Ramadhani, mengatakan perkembangan PLTS tidak lagi hanya berfokus pada panel surya, tetapi juga bagaimana energi yang dihasilkan dapat dikelola sesuai kebutuhan pengguna.

“Transisi menuju energi terbarukan bukan hanya mengenai penggunaan teknologi baru, tetapi juga bagaimana masyarakat dan dunia usaha dapat menggunakan energi secara lebih efisien dan berkelanjutan,” ujar Aditya dalam keterangannya, Senin (5/10).

Bisa Terhubung dengan Kendaraan Listrik

Salah satu teknologi yang dapat melengkapi PLTS adalah sistem penyimpanan energi. Baterai memungkinkan listrik yang dihasilkan pada siang hari disimpan dan digunakan kembali ketika dibutuhkan.

Teknologi ini membuat pemanfaatan energi surya menjadi lebih fleksibel karena tidak sepenuhnya bergantung pada waktu panel menghasilkan listrik.

PLTS juga berpotensi terintegrasi dengan infrastruktur pengisian kendaraan listrik. Energi yang dihasilkan panel surya dapat dimanfaatkan untuk mendukung pengisian baterai mobil maupun motor listrik.

Dengan kombinasi tersebut, satu sistem energi dapat menghubungkan proses pembangkitan, penyimpanan, hingga pemanfaatan listrik untuk kebutuhan mobilitas.

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
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