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Dony Lesmana Eko Putra
Senin, 5 Oktober 2026 | 18.31 WIB

Motor Listrik New MX1200 Lithium Meluncur, Sekali Cas Bisa Tempuh 75 Km

New MX1200 Lithium sekarang bisa tempuh jarak 75 km. (Istimewa) - Image

New MX1200 Lithium sekarang bisa tempuh jarak 75 km. (Istimewa)

JawaPos.com - United E-Motor kembali menambah pilihan motor listrik di Indonesia dengan menghadirkan New MX1200 Lithium.

Model terbaru dari PT Terang Dunia Internusa Tbk (UNTD) ini membawa sejumlah pembaruan, terutama pada baterai, performa, serta fitur yang menunjang mobilitas harian.

New MX1200 Lithium menggunakan baterai lithium 72V 26Ah yang dipadukan dengan motor berdaya hingga 2.200W.

Motor listrik ini diklaim mampu mencapai kecepatan maksimum 65 km/jam dengan jarak tempuh hingga 75 km dalam sekali pengisian daya.

Direktur UNTD Henry Mulyadi mengatakan, pengembangan New MX1200 Lithium dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat terhadap kendaraan listrik untuk penggunaan sehari-hari.

"Kami menghadirkan New MX1200 Lithium dengan karakter yang lebih sesuai untuk mobilitas sehari-hari, dengan mempertimbangkan performa, efisiensi, kenyamanan, dan kepraktisan," ujar Henry dalam keterangan resminya, Senin (5/10).

Baterai Lithium dan Pengisian 0-80 Persen 2,5 Jam

Salah satu pembaruan utama New MX1200 Lithium terletak pada penggunaan baterai lithium 72V 26Ah dengan sistem Direct Charging.

Pengisian daya dapat dilakukan menggunakan sumber listrik AC 220V. Dalam kondisi tertentu, pengisian baterai dari 0 hingga 80 persen membutuhkan waktu sekitar 2,5 jam.

Sistem pengisian juga dilengkapi Auto Cut-Off dan Cooling Fan untuk mendukung proses pengisian. Dengan bobot sekitar 77,1 kg, motor listrik ini memiliki karakter yang cukup ringan untuk menunjang penggunaan di area perkotaan.

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
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