Honda CRF1100L Africa Twin Disegarkan, Grafis Baru Jadi Pembeda

JawaPos.com - Honda CRF1100L Africa Twin mendapat penyegaran tampilan melalui pilihan warna dan grafis baru.

PT Astra Honda Motor (AHM) menghadirkan tiga pilihan, yakni Honda Tricolor, Matt Ballistic Black Metallic, dan Grand Prix Red.

Penyegaran tersebut tidak hanya sebatas warna bodi. AHM juga melakukan perubahan pada sejumlah detail, termasuk warna frame, fork, pelek, serta desain grafis yang menguatkan karakter adventure rally pada Africa Twin.

Marketing Director AHM Octavianus Dwi mengatakan, penyegaran tersebut ditujukan untuk memberikan pilihan tampilan yang lebih menarik tanpa menghilangkan karakter Africa Twin sebagai motor petualang.

“Melalui penyegaran warna dan grafis terbaru, kami ingin memberikan pilihan yang semakin menarik sekaligus mempertahankan karakter tangguh yang menjadi identitas Africa Twin dalam menemani berbagai perjalanan,” ujar Octavianus dalam keterangan resminya, Minggu (4/10).

Pada pilihan Honda Tricolor, fork dan pelek kini menggunakan sentuhan warna gold.

Sementara frame yang sebelumnya berwarna merah berubah menjadi hitam. Desain grafisnya juga dibuat lebih sederhana, termasuk pada bagian stiker batok depan.

Untuk Matt Ballistic Black Metallic, perubahan terlihat pada warna frame yang kini menjadi hitam. Kombinasi grafis silver-merah juga diganti menjadi perpaduan gold.

Sementara itu, Grand Prix Red hadir dengan tampilan yang lebih tegas untuk memperkuat kesan sporty pada motor adventure tersebut.