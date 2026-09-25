AHM Edukasi 4.603 Mahasiswa soal Keselamatan Berkendara, Dikemas Kekinian

AHM mengedukasi 4.603 mahasiswa dari 29 perguruan tinggi tentang keselamatan berkendara melalui konsep “Secangkir Kopi, Sejuta Mimpi” sepanjang September 2026. (AHM)
JawaPos.com - PT Astra Honda Motor (AHM) kembali memperkuat edukasi keselamatan berkendara di kalangan generasi muda.
Sepanjang September 2026, sebanyak 4.603 mahasiswa dari 29 perguruan tinggi di Indonesia mengikuti kegiatan edukasi berkendara yang dikemas dengan pendekatan khas anak muda.
Bersama jaringan main dealer sepeda motor Honda, AHM mengusung tema “Secangkir Kopi, Sejuta Mimpi” untuk menyampaikan pentingnya keselamatan berkendara dengan cara yang lebih santai dan dekat dengan keseharian mahasiswa.
Melalui konsep tersebut, mahasiswa tidak hanya mengikuti seminar, tetapi juga diajak berbagi cerita mengenai aktivitas, perjalanan, hingga pengalaman mereka saat berkendara.
Pesan utama yang diberikan adalah pentingnya menerapkan prinsip #Cari_Aman dalam setiap perjalanan, baik saat menuju kampus maupun ketika beraktivitas bersama teman.
Dalam seminar interaktif tersebut, peserta juga diajak mengenali berbagai potensi bahaya di jalan. Materi disampaikan oleh instruktur safety riding Honda bersama perwakilan Kepolisian RI.
Edukasi mencakup sejumlah hal penting, mulai dari pemilihan perlengkapan berkendara, membaca kondisi lalu lintas, memprediksi potensi bahaya, hingga menerapkan perilaku berkendara yang tertib dan bertanggung jawab.
Selain materi keselamatan, kegiatan juga dilengkapi dengan berbagai aktivitas dan kuis berhadiah untuk membuat penyampaian edukasi lebih menarik bagi peserta.
General Manager Marketing Planning and Analysis AHM Andy Wijaya mengatakan, pendekatan yang dekat dengan gaya hidup anak muda.
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