Musim Hujan, Karpet Mobil Jangan Dibiarkan Basah! Ini Cara Merawatnya Agar Tak Bau Apek

JawaPos.com - Memasuki musim hujan bukan hanya membuat eksterior mobil lebih cepat kotor, tetapi juga meningkatkan risiko kabin lembap akibat air yang terbawa masuk dari alas kaki.

Jika karpet mobil sering basah dan tidak segera dikeringkan, kondisi tersebut dapat memicu bau apek hingga pertumbuhan jamur.

Karena itu, cara merawat karpet berbahan fabric dan sintetis perlu disesuaikan selama musim hujan. Perawatan karpet mobil menjadi jauh lebih krusial, karena kelembapan yang tinggi dan kotoran dari luar sangat mudah merusak kabin.

Berikut adalah penyesuaian cara merawat karpet mobil fabric dan sintetis yang wajib Anda perhatikan selama musim hujan:

1. Karpet Bahan Fabric (Kain/Beludru): Musuh Utama Air Hujan

Karpet kain membutuhkan perhatian ekstra di musim hujan karena sifatnya yang seperti spons—sangat mudah menyerap air dari alas kaki Anda.

Bahaya Tersembunyi: Air hujan yang terbawa oleh sepatu akan merembes dan mengendap di serat kain. Kelembapan ini memicu tumbuhnya jamur dan bakteri penyebab bau apek di dalam kabin dalam waktu singkat.

Solusi Musim Hujan: Jangan biarkan karpet basah terlalu lama. Jika terkena air hujan, segera keringkan dengan menekan-nekannya menggunakan kain mikrofiber kering atau kanebo.

Jika memungkinkan, lepas karpet dan jemur (diangin-anginkan) di dalam ruangan yang memakai kipas angin atau AC agar cepat kering.