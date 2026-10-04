Musim Hujan, Karpet Mobil Jangan Dibiarkan Basah! Ini Cara Merawatnya Agar Tak Bau Apek

Ilustrasi mobil menggunakan karpet tambahan untuk merawat interior agar tetap awet. (Rian/JawaPos.com)
JawaPos.com - Memasuki musim hujan bukan hanya membuat eksterior mobil lebih cepat kotor, tetapi juga meningkatkan risiko kabin lembap akibat air yang terbawa masuk dari alas kaki.
Jika karpet mobil sering basah dan tidak segera dikeringkan, kondisi tersebut dapat memicu bau apek hingga pertumbuhan jamur.
Karena itu, cara merawat karpet berbahan fabric dan sintetis perlu disesuaikan selama musim hujan. Perawatan karpet mobil menjadi jauh lebih krusial, karena kelembapan yang tinggi dan kotoran dari luar sangat mudah merusak kabin.
Berikut adalah penyesuaian cara merawat karpet mobil fabric dan sintetis yang wajib Anda perhatikan selama musim hujan:
1. Karpet Bahan Fabric (Kain/Beludru): Musuh Utama Air Hujan
Karpet kain membutuhkan perhatian ekstra di musim hujan karena sifatnya yang seperti spons—sangat mudah menyerap air dari alas kaki Anda.
Bahaya Tersembunyi: Air hujan yang terbawa oleh sepatu akan merembes dan mengendap di serat kain. Kelembapan ini memicu tumbuhnya jamur dan bakteri penyebab bau apek di dalam kabin dalam waktu singkat.
Solusi Musim Hujan: Jangan biarkan karpet basah terlalu lama. Jika terkena air hujan, segera keringkan dengan menekan-nekannya menggunakan kain mikrofiber kering atau kanebo.
Jika memungkinkan, lepas karpet dan jemur (diangin-anginkan) di dalam ruangan yang memakai kipas angin atau AC agar cepat kering.
Tips Proteksi: Selama musim hujan, disarankan untuk melapisi karpet fabric dengan karpet karet tambahan di atasnya agar air dari alas kaki tidak langsung menyentuh bahan kain.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Swiss vs Slovenia di Liga Nations UEFA: La Nati Menang Besar di Thermoplan Arena
Prediksi Semen Padang vs PSPS Pekanbaru: Kabau Sirah Incar 3 Poin, Askar Bertuah Siap Bikin Kejutan!
Prediksi Skor Islandia vs Bulgaria di Liga Nations UEFA: Strákarnir okkar Tundukkan Tim Tamu
Prediksi Skor Kosovo vs Austria di Liga Nations UEFA: Das Team Perpanjang Rekor Tak Terkalahkan
Prediksi Skor Belarus vs San Marino di Liga Nations UEFA: Belyya Kryly Pesta Gol
Rekam Jejak Wadankor Brimob Irjen Victor Alexander Lateka, dari Densus 88 hingga BIN
Besan KDM Komjen Karyoto Dimutasi dari Jabatan Kabaharkam Jelang Pensiun
Prediksi Susunan Pemain Spanyol vs Ceko: De la Fuente dan Denia seperti Bermain Catur
Prediksi Finlandia vs Albania di UEFA Nations League: Duel Ketat Dua Tim Belum Kebobolan
Prediksi Skor Azerbaijan vs Lituania di Liga Nations UEFA: Milli Komanda Diprediksi Kembali Tertahan
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022