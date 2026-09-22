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Rabu, 23 September 2026 | 05.24 WIB

Tips Memilih Karpet Mobil yang Aman, Awet, dan Mudah Dirawat

Ilustrasi karpet mobil. (Seva) - Image

Ilustrasi karpet mobil. (Seva)

JawaPos.com - Banyak pemilik kendaraan menganggap karpet yang ada di mobil hanya berfungsi sebagai pelengkap interior.

Nyatanya komponen ini memiliki peran penting dalam menjaga kebersihan kabin, meningkatkan kenyamanan, hingga mendukung keselamatan saat berkendara.

Pemilihan karpet yang tepat, menjadi semakin relevan di Indonesia yang beriklim tropis.

“Kalau karpet bawaan mobil itu kan banyak menggunakan bahan beludru. Kalau bahan-bahan itu, kalau mengajak anak-anak ketika makanan atau minuman tumpah bakal menjadi sulit dibersihkan karena bahannya kain,” kata CEO Otoproject, Martin dalam keterangan resminya, Jumat.

Menurut dia, pemilihan karpet kendaraan yang tepat menjadi semakin relevan di Indonesia yang beriklim tropis.

Debu, lumpur, air hujan, hingga tumpahan makanan dan minuman menjadi tantangan sehari-hari yang dapat membuat kabin cepat kotor apabila material karpet tidak sesuai.

Sebagai alternatif, banyak karpet aftermarket kini menggunakan material berbasis PVC atau bahan sintetis lain yang lebih tahan terhadap air dan kotoran.

Material tersebut umumnya cukup dibersihkan dengan air, kemudian dilap hingga kering sehingga lebih praktis untuk penggunaan sehari-hari.

Editor: Dinarsa Kurniawan
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