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Rabbany Wanadriani
Selasa, 11 Agustus 2026 | 00.27 WIB

5 Makanan yang Perlu Dihindari saat Musim Hujan, Bisa Ganggu Pencernaan

ilustrasi aneka hidangan. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi aneka hidangan. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Sistem pencernaan menjadi sensitif selama musim hujan karena kelembapan dan perubahan cuaca.

Selain itu, ada risiko infeksi bawaan makanan akibat penyebaran bakteri dan jamur.

Inilah sebabnya mengapa makanan tertentu harus dikonsumsi dengan sangat hati-hati.

Oleh karena itu, berikut adalah 5 makanan yang harus dihindari selama musim hujan.

1. Dadih

Dadih adalah makanan sehat, tetapi dalam kondisi hujan, tidak disarankan untuk dikonsumsi semua orang karena dapat menyebabkan pilek, masalah sinus, atau masalah pencernaan.

Selain itu, dadih lebih rentan terhadap kontaminasi bakteri jika disimpan pada suhu ruangan selama kondisi lembap musim hujan.

2. Mentimun

Mentimun mengandung lebih dari 95 persen air dan tidak cocok dikonsumsi di musim hujan.

Kandungan airnya yang tinggi dikombinasikan dengan kelembapan musim dapat mengganggu pencernaan dan meningkatkan risiko kembung.

Editor: Hanny Suwindari
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