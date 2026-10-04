Wiper Mobil Tak Bisa Menyemprot Air? Coba Cara Sederhana Ini di Rumah

Wiper mobil. (Pixabay).
JawaPos.com - Air wiper mobil tiba-tiba tidak menyemprot atau hanya keluar sedikit? Jangan buru-buru menganggap pompa wiper rusak. Masalah tersebut bisa disebabkan nozel yang tersumbat kerak air, debu, hingga kotoran dari tangki reservoir.
Kabar baiknya, beberapa penyebab nozel wiper mampet bisa diperiksa dan diatasi sendiri di rumah dengan cara sederhana. Berikut adalah detail penyebab dan cara mudah mengatasinya sendiri di rumah:
Kerak Air (Calsium Deposit): Penggunaan air tanah atau air keran biasa yang kaya mineral akan meninggalkan kerak putih saat mengering di ujung lubang nozel.
Kotoran dan Debu: Debu jalanan, sisa sabun pencuci mobil yang mengering, atau lilin (wax) mobil yang tidak sengaja menutupi lubang.
Lumut di Dalam Tangki: Jika tangki air wiper (reservoir) jarang dikuras, lumut bisa tumbuh di dalamnya dan ikut tersedot naik hingga menyumbat saluran.
Selang Tertekuk atau Bocor: Kadang masalahnya bukan di lubang, melainkan selang di bawah kap mesin terjepit atau lepas.
Anda bisa mencoba langkah-langkah di bawah ini mulai dari yang paling mudah:
1. Tusuk dengan Jarum atau Peniti (Solusi Paling Cepat)
Ambil sebuah jarum jahit, peniti, atau klip kertas yang ujungnya lancip.
Tusuk lubang nozel secara perlahan untuk menghancurkan kerak atau mengeluarkan kotoran yang menyumbat.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Swiss vs Slovenia di Liga Nations UEFA: La Nati Menang Besar di Thermoplan Arena
Prediksi Skor Islandia vs Bulgaria di Liga Nations UEFA: Strákarnir okkar Tundukkan Tim Tamu
Injury Time Timnas Indonesia vs Bangladesh Jadi 7 Menit, John Herdman Beri Penjelasan
Prediksi Skor Belarus vs San Marino di Liga Nations UEFA: Belyya Kryly Pesta Gol
Prediksi Skor Polandia vs Rumania di Liga Nations UEFA: Biało-czerwoni Berburu Kemenangan
Prediksi Skor Vietnam vs Pakistan di FIFA ASEAN Cup: Golden Star Warriors Lumat Habis Shaheens
Prediksi Skor Kroasia vs Inggris di Liga Nations UEFA: The Three Lions Redam Tuan Rumah
Prediksi Finlandia vs Albania di UEFA Nations League: Duel Ketat Dua Tim Belum Kebobolan
Prediksi Susunan Pemain Spanyol vs Ceko: De la Fuente dan Denia seperti Bermain Catur
Alyssa Daguise Sedih Wajah Baby Soso Terekspos ke Publik
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022