Wiper Mobil Tak Bisa Menyemprot Air? Coba Cara Sederhana Ini di Rumah

JawaPos.com - Air wiper mobil tiba-tiba tidak menyemprot atau hanya keluar sedikit? Jangan buru-buru menganggap pompa wiper rusak. Masalah tersebut bisa disebabkan nozel yang tersumbat kerak air, debu, hingga kotoran dari tangki reservoir.

Kabar baiknya, beberapa penyebab nozel wiper mampet bisa diperiksa dan diatasi sendiri di rumah dengan cara sederhana. Berikut adalah detail penyebab dan cara mudah mengatasinya sendiri di rumah:

Penyebab Nozel Wiper Mampet Kerak Air (Calsium Deposit): Penggunaan air tanah atau air keran biasa yang kaya mineral akan meninggalkan kerak putih saat mengering di ujung lubang nozel.

Kotoran dan Debu: Debu jalanan, sisa sabun pencuci mobil yang mengering, atau lilin (wax) mobil yang tidak sengaja menutupi lubang.

Lumut di Dalam Tangki: Jika tangki air wiper (reservoir) jarang dikuras, lumut bisa tumbuh di dalamnya dan ikut tersedot naik hingga menyumbat saluran.

Selang Tertekuk atau Bocor: Kadang masalahnya bukan di lubang, melainkan selang di bawah kap mesin terjepit atau lepas.

Solusi Mengatasi Nozel Wiper Mampet Anda bisa mencoba langkah-langkah di bawah ini mulai dari yang paling mudah:

1. Tusuk dengan Jarum atau Peniti (Solusi Paling Cepat)

Ambil sebuah jarum jahit, peniti, atau klip kertas yang ujungnya lancip.