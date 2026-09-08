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Dony Lesmana Eko Putra
Selasa, 8 September 2026 | 17.02 WIB

Nozzle Air Wiper Mampet? Begini Cara Membersihkan Tabung yang Kotor dan Berlumut

Washer dan wiper sering diabaikan dan terlewatkan saat melakukan perawatan mobil - Image

Washer dan wiper sering diabaikan dan terlewatkan saat melakukan perawatan mobil

JawaPos.com – Air wiper mobil yang tidak keluar saat tuas washer ditekan bisa mengganggu visibilitas, terutama ketika kaca depan terkena debu, lumpur, atau air hujan. Salah satu penyebab yang sering terjadi adalah nozzle air wiper mampet atau tabung washer kotor dan dipenuhi lumut.

Masalah ini biasanya muncul karena pemilik mobil jarang menguras tabung air wiper, menggunakan air biasa terlalu lama, atau mencampurkan cairan washer dengan bahan yang tidak sesuai.

Jika dibiarkan, kotoran dari dalam tabung dapat ikut terbawa menuju selang dan nozzle sehingga semprotan air wiper menjadi kecil, tidak merata, bahkan tidak keluar sama sekali.

Penyebab Air Wiper Mobil Mampet

Ada beberapa penyebab air wiper tidak keluar, mulai dari masalah sederhana hingga kerusakan pada komponen washer. Pertama, nozzle atau lubang penyemprot tersumbat debu dan kotoran.

Lubang nozzle yang berukuran kecil memang mudah tersumbat, terutama jika mobil sering digunakan di jalan berdebu.

Kedua, tabung air wiper atau reservoir kotor. Air yang terlalu lama mengendap dapat memicu pertumbuhan lumut dan membuat endapan menumpuk di dasar tabung.

Ketiga, selang washer bisa tersumbat oleh kotoran dari reservoir. Kondisi ini membuat pompa washer tetap bekerja, tetapi cairan tidak dapat mengalir dengan lancar menuju nozzle.

Selain itu, air wiper yang tidak keluar juga dapat disebabkan oleh pompa washer rusak, selang terlepas atau bocor, serta masalah kelistrikan.

Cara Mengecek Air Wiper yang Tidak Keluar

Sebelum membongkar komponen, pemilik mobil bisa melakukan pemeriksaan sederhana. Aktifkan washer dan dengarkan suara pompa.

Jika terdengar suara motor pompa tetapi air tidak keluar, kemungkinan masalah berada pada nozzle, selang, atau saluran yang tersumbat.

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
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