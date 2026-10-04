SUV 7-Seater Jadi Pilihan Keluarga Modern, Ini Keunggulan Mitsubishi Destinator

JawaPos.com – Kebutuhan mobilitas keluarga terus berkembang. Kendaraan kini tidak hanya dituntut mampu membawa banyak anggota keluarga, tetapi juga memberikan kenyamanan, keamanan, performa, serta fleksibilitas untuk mendukung berbagai aktivitas sehari-hari.

Salah satu pilihan yang hadir di segmen tersebut adalah Mitsubishi Destinator, Premium Family SUV dengan kapasitas tujuh penumpang. Mengusung konfigurasi tiga baris, Mitsubishi Destinator memadukan ruang kabin yang lapang, fitur kenyamanan, teknologi keselamatan, serta performa yang dirancang untuk menunjang perjalanan keluarga di berbagai kondisi.

Bagi keluarga yang memiliki aktivitas beragam, kebutuhan terhadap kendaraan dengan ruang yang fleksibel menjadi salah satu pertimbangan. Mulai dari mengantar anak ke sekolah, beraktivitas di tengah padatnya perkotaan, hingga melakukan perjalanan akhir pekan bersama keluarga, kendaraan perlu memberikan kenyamanan bagi seluruh penumpang.

Mitsubishi Destinator menjawab kebutuhan tersebut melalui kabin tujuh penumpang dengan ruang yang dirancang untuk memberikan kenyamanan di setiap baris. Kehadiran Panoramic Sunroof juga memberikan kesan kabin yang lebih terbuka, sementara Dual Zone Digital AC dengan Rear Climate Control membantu menjaga kenyamanan temperatur bagi penumpang selama perjalanan.

Kenyamanan tersebut semakin didukung sejumlah fitur premium. Pada varian tertentu, Mitsubishi Destinator dilengkapi Dynamic Sound Yamaha Premium, Power Seat Adjuster, Hands Free Electric Power Tailgate, serta sistem Noise Control yang membantu menciptakan suasana kabin lebih tenang.

Performa untuk Beragam Kondisi Perjalanan

Sebagai SUV keluarga, kebutuhan kendaraan tidak berhenti pada kenyamanan kabin. Performa juga menjadi bagian penting ketika kendaraan digunakan untuk perjalanan dalam kota maupun ke luar kota. Mitsubishi Destinator dibekali mesin 1.5L Turbocharged yang menghasilkan tenaga maksimum hingga 163 PS dan torsi puncak 250 Nm. Performa tersebut dipadukan dengan transmisi CVT serta sistem penggerak roda depan.

Untuk menghadapi kondisi jalan yang beragam, Mitsubishi Destinator juga memiliki lima mode berkendara, yakni Normal, Wet, Gravel, Tarmac, dan Mud. Kehadiran pilihan mode tersebut memberikan fleksibilitas bagi pengemudi dalam menyesuaikan karakter berkendara dengan kondisi jalan yang dihadapi.

Ground clearance hingga 244 mm tanpa engine under cover turut mendukung kemampuan kendaraan ketika digunakan melewati beragam karakter jalan. Dimensi dan karakter tersebut membuat Mitsubishi Destinator tidak hanya berorientasi pada kebutuhan mobilitas perkotaan, tetapi juga perjalanan keluarga ke luar kota.

Mengutamakan Rasa Aman Bersama Keluarga

Saat membawa anggota keluarga, aspek keselamatan menjadi salah satu pertimbangan penting. Mitsubishi membekali Destinator dengan teknologi Diamond Sense yang mencakup sejumlah fitur bantuan keselamatan dan berkendara.