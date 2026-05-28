Sering Bawa Banyak Barang? Mitsubishi Destinator Punya Solusi yang Bikin Praktis

Mitsubishi Destinator (Salman Toyibi/Jawa Pos)
JawaPos.com - Kebutuhan mobil keluarga saat ini tidak hanya soal kapasitas penumpang atau performa mesin. Banyak konsumen mulai memperhatikan faktor kenyamanan kabin dan kepraktisan ruang penyimpanan untuk menunjang aktivitas sehari-hari.
Hal tersebut menjadi salah satu perhatian utama pada Mitsubishi Destinator. SUV terbaru Mitsubishi Motors ini hadir dengan konsep kendaraan keluarga modern yang mengutamakan kenyamanan sekaligus utilitas untuk seluruh penumpang.
Sebagai midsize SUV, Mitsubishi Destinator menawarkan kabin tiga baris yang dirancang cukup lega untuk kebutuhan keluarga. Tidak hanya fokus pada desain SUV modern dan performa berkendara, mobil ini juga menghadirkan banyak ruang penyimpanan praktis di berbagai area kabin.
Keberadaan storage cabin menjadi penting karena sering kali pengguna membutuhkan akses cepat terhadap barang bawaan tanpa harus membuka bagasi utama.
Mitsubishi Destinator mencoba menjawab kebutuhan tersebut lewat berbagai kompartemen penyimpanan yang tersebar hingga ke baris ketiga.
Pada bagian depan, tersedia konsol tengah dengan cup holder dan ruang penyimpanan multifungsi yang mudah dijangkau pengemudi maupun penumpang depan.
Area pintu juga dilengkapi kompartemen tambahan untuk menyimpan botol minum, gadget, atau barang kecil lainnya agar kabin tetap rapi.
Kepraktisan lain hadir lewat kompartemen di bawah kursi penumpang depan yang dapat dimanfaatkan untuk menyimpan barang berukuran kecil hingga sedang.
Selain itu, glove box juga dibuat cukup fungsional untuk menyimpan dokumen maupun perlengkapan perjalanan.
Masuk ke area baris kedua, Mitsubishi Destinator menyediakan arm rest lengkap dengan cup holder untuk meningkatkan kenyamanan selama perjalanan.
