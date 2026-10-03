Mobil Hybrid yang Konsumsi BBM Tak Sesuai Picu Terjadinya Knocking

Ilustrasi mobil hybrid. (Dok. Jawa Pos).
JawaPos.com - Kendaraan hybrid ketika tidak menggunakan jenis bahan bakar yang sesuai, bakal memiliki dampak buruk serta mempengaruhi kinerja mesin dari kendaraan tersebut.
Auto2000 dalam keterangan resminya, Kamis, mengatakan bahwa kondisi tersebut berpotensi memicu knocking atau suara ngelitik hingga meningkatkan risiko kerusakan komponen mesin dalam jangka panjang.
Pada mobil hybrid Toyota, mesin pembakaran internal (ICE) bekerja dengan teknologi yang dirancang untuk menghasilkan efisiensi sekaligus tenaga.
Salah satunya, melalui penggunaan Dual VVT-i dan rasio kompresi tinggi yang pada sejumlah mesin hybrid Toyota berada di atas 13:1.
Dengan rasio kompresi tersebut, pemilihan BBM menjadi salah satu faktor penting.
Bahan bakar dengan nilai oktan lebih rendah dari rekomendasi pabrikan, dinilai akan berpotensi mengalami pembakaran sebelum waktu yang seharusnya sehingga memicu knocking.
Gejala tersebut, biasanya terdengar seperti suara mengelitik ketika pengemudi menginjak pedal gas. Kondisinya dapat semakin terasa ketika kendaraan membawa beban berat, berakselerasi untuk menyalip atau melaju di jalan menanjak.
Selain mengurangi performa mesin, pembakaran yang tidak optimal juga dapat menyebabkan terbentuknya deposit di ruang bakar.
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