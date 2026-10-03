Logo JawaPos
HomeOtomotif
Author avatar - Image
Antara
Minggu, 4 Oktober 2026 | 04.49 WIB

Mobil Hybrid yang Konsumsi BBM Tak Sesuai Picu Terjadinya Knocking

Ilustrasi mobil hybrid. (Dok. Jawa Pos). - Image

Ilustrasi mobil hybrid. (Dok. Jawa Pos).

JawaPos.com - Kendaraan hybrid ketika tidak menggunakan jenis bahan bakar yang sesuai, bakal memiliki dampak buruk serta mempengaruhi kinerja mesin dari kendaraan tersebut.

Auto2000 dalam keterangan resminya, Kamis, mengatakan bahwa kondisi tersebut berpotensi memicu knocking atau suara ngelitik hingga meningkatkan risiko kerusakan komponen mesin dalam jangka panjang.

Pada mobil hybrid Toyota, mesin pembakaran internal (ICE) bekerja dengan teknologi yang dirancang untuk menghasilkan efisiensi sekaligus tenaga.

Salah satunya, melalui penggunaan Dual VVT-i dan rasio kompresi tinggi yang pada sejumlah mesin hybrid Toyota berada di atas 13:1.

Dengan rasio kompresi tersebut, pemilihan BBM menjadi salah satu faktor penting.

Bahan bakar dengan nilai oktan lebih rendah dari rekomendasi pabrikan, dinilai akan berpotensi mengalami pembakaran sebelum waktu yang seharusnya sehingga memicu knocking.

Gejala tersebut, biasanya terdengar seperti suara mengelitik ketika pengemudi menginjak pedal gas. Kondisinya dapat semakin terasa ketika kendaraan membawa beban berat, berakselerasi untuk menyalip atau melaju di jalan menanjak.

Selain mengurangi performa mesin, pembakaran yang tidak optimal juga dapat menyebabkan terbentuknya deposit di ruang bakar.

Editor: Dinarsa Kurniawan
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Mobil Hybrid atau Listrik, Mana yang Lebih Cocok untuk Harian? - Image
Otomotif

Mobil Hybrid atau Listrik, Mana yang Lebih Cocok untuk Harian?

Minggu, 27 September 2026 | 19.12 WIB

DFSK Kejar Target TKDN 70 Persen Mulai Tahun 2027 - Image
Otomotif

DFSK Kejar Target TKDN 70 Persen Mulai Tahun 2027

Kamis, 24 September 2026 | 19.24 WIB

Baterai DFSK E5 Plus Tinggal 20 Persen, Apa yang Terjadi? Begini Cara Kerja Hybridnya - Image
Otomotif

Baterai DFSK E5 Plus Tinggal 20 Persen, Apa yang Terjadi? Begini Cara Kerja Hybridnya

Rabu, 23 September 2026 | 23.51 WIB

Terpopuler

Prediksi Susunan Pemain Denmark vs Portugal: Ruben Dias Siap Bawa Pulang Kemenangan - Image
1

Prediksi Susunan Pemain Denmark vs Portugal: Ruben Dias Siap Bawa Pulang Kemenangan

2

Prediksi Skor Israel vs Kosovo di UEFA Nations League: Dardanet Berpeluang Menang Tipis

3

Prediksi Skor Irlandia vs Austria di Liga Nations UEFA: Das Team Curi Poin

4

Alyssa Daguise Sedih Wajah Baby Soso Terekspos ke Publik

5

Prediksi Skor Vietnam vs Pakistan di FIFA ASEAN Cup: Golden Star Warriors Lumat Habis Shaheens

6

Injury Time Timnas Indonesia vs Bangladesh Jadi 7 Menit, John Herdman Beri Penjelasan

7

Prediksi Skor Polandia vs Rumania di Liga Nations UEFA: Biało-czerwoni Berburu Kemenangan

8

Fakta Sebenarnya Soal Hubungan Ashanty dengan Azriel Hermansyah 

9

Prediksi Israel vs Kosovo di UEFA Nations League: Duel Ketat, Tim Tamu Berpeluang Menang

10

Gelar Pertemuan, BEM UI, SEMA UGM, dan KM ITB Sepakat Gelar Aksi Besar dalam Waktu Dekat

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore