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Minggu, 27 September 2026 | 19.12 WIB

Mobil Hybrid atau Listrik, Mana yang Lebih Cocok untuk Harian?

JAECOO J5 EV, salah satu model mobil listrik yang banyak mengaspal di jalanan Indonesia. (Dinarsa Kurniawan/JawaPos.com) - Image

JAECOO J5 EV, salah satu model mobil listrik yang banyak mengaspal di jalanan Indonesia. (Dinarsa Kurniawan/JawaPos.com)

JawaPos.com - Perkembangan kendaraan elektrifikasi membuat masyarakat memiliki lebih banyak pilihan saat membeli mobil baru.

Selain mobil hybrid yang masih menggunakan mesin bensin, mobil listrik berbasis baterai atau Battery Electric Vehicle (BEV) juga semakin mudah ditemukan di pasar Indonesia.

Pilihan tersebut tentu memiliki karakteristik berbeda, terutama dari sisi konsumsi energi, jarak tempuh, pengisian daya, hingga kebiasaan penggunaan sehari-hari.

1. Perbedaan cara kerja

Mobil hybrid menggunakan mesin pembakaran internal yang dipadukan dengan motor listrik dan baterai. Sistem tersebut memungkinkan kendaraan menggunakan mesin bensin, motor listrik, atau keduanya sesuai kondisi berkendara.

Sementara itu, mobil listrik murni atau BEV tidak menggunakan mesin pembakaran internal. Tenaga kendaraan sepenuhnya berasal dari baterai yang menggerakkan motor listrik sehingga pengguna perlu mengisi daya baterai secara berkala.

Perbedaan sistem tersebut menjadi dasar dari berbagai karakteristik yang dirasakan pengguna dalam penggunaan sehari-hari.

2. Mobil Hybrid lebih fleksibel untuk perjalanan jauh

Salah satu keunggulan mobil hybrid adalah fleksibilitas ketika digunakan untuk perjalanan jarak jauh. Ketika energi pada baterai tidak mencukupi, mesin bensin tetap dapat digunakan sehingga pengemudi dapat melanjutkan perjalanan dengan mengisi bahan bakar di SPBU.

Editor: Dinarsa Kurniawan
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