Baterai DFSK E5 Plus Tinggal 20 Persen, Apa yang Terjadi? Begini Cara Kerja Hybridnya

DFSK E5Plus mobil SUV hybrid. (Dony/JawaPos.com)
JawaPos.com - Salah satu pertanyaan yang sering muncul pada mobil hybrid adalah apa yang terjadi ketika baterainya mulai habis.
Pada DFSK E5 Plus, sistem hybrid dirancang agar kendaraan tidak begitu saja kehilangan tenaga ketika kapasitas baterai menurun.
Sistem akan mengatur kerja mesin bensin dan motor listrik secara otomatis sesuai kondisi baterai serta kebutuhan tenaga pengemudi.
Pada penggunaan normal, ketika kapasitas baterai mulai turun, sistem akan melakukan perpindahan secara bertahap.
Pada mode tertentu, mesin bensin dapat mulai bekerja ketika kapasitas baterai berada di kisaran 20-an persen.
Namun, mesin bensin tidak sekadar digunakan untuk menggerakkan roda. Inilah yang menarik dari sistem hybrid DFSK E5 Plus.
Difi Driyana - Product Expert PT Sokonindo Automobile menegaskan, ketika mesin bensin hidup, tenaga mesin digunakan untuk memutar generator. Energi yang dihasilkan generator kemudian digunakan untuk memasok kebutuhan motor listrik.
"Jika terdapat energi berlebih, sebagian energi tersebut dapat dialihkan untuk mengisi kembali baterai. Dengan mekanisme tersebut, mesin dan motor listrik dapat bekerja secara bersamaan sesuai kebutuhan kendaraan," ujar Difi di Banyuwangi (23/9).
Ketika baterai mulai rendah tetapi mobil masih membutuhkan tenaga besar, sistem akan meningkatkan putaran mesin.
Contohnya ketika mobil melaju pada kecepatan tinggi atau pengemudi melakukan akselerasi cukup dalam. Dalam kondisi seperti ini, mesin akan bekerja lebih keras untuk menghasilkan energi yang dibutuhkan sistem.
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