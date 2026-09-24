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Dony Lesmana Eko Putra
Kamis, 24 September 2026 | 19.24 WIB

DFSK Kejar Target TKDN 70 Persen Mulai Tahun 2027

DFSK targetkan TKDN 70 persen untuk produk E5Plus. (Dony/JawaPos.com) - Image

DFSK targetkan TKDN 70 persen untuk produk E5Plus. (Dony/JawaPos.com)

JawaPos.com - DFSK mulai menyiapkan strategi untuk meningkatkan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) pada produk kendaraan listriknya di Indonesia. Salah satu komponen yang menjadi prioritas adalah baterai, yang dinilai memiliki kontribusi besar terhadap pencapaian TKDN.

Cing Hok Rifin selaku Director of Sales Center at PT Sokonindo Automobile (DFSK Indonesia) menegaskan bahwa target tersebut diharapkan mulai masuk tahap proses pada tahun depan.

DFSK bahkan membidik penggunaan baterai lokal sebagai bagian dari upaya mengejar TKDN hingga 70 persen khususnya untuk produk barunya yaitu E5Plus.

“Targetnya ke situ, baterai menjadi komponen penting karena memiliki persentase yang cukup besar dalam perhitungan TKDN kendaraan listrik. Namun, mencapai angka 70 persen bukan perkara mudah.” ujar Cing Hok Rifin di Bali,  Kamis (24/9/2026).

Menurutnya,  masih terdapat sejumlah komponen kendaraan yang belum mudah diperoleh dari dalam negeri.

“Banyak spare part dan lainnya yang susah untuk dicari di Indonesia,” ujarnya.

Sementara sejumlah komponen seperti ban, oli dan beberapa kebutuhan pendukung lainnya dinilai relatif lebih mudah dipenuhi dari pemasok lokal.

Kapasitas Produksi DFSK

Di sisi produksi, DFSK memastikan rencana peningkatan TKDN tidak akan mengganggu aktivitas produksi kendaraan lainnya.

Perusahaan menyebut telah menyiapkan fasilitas produksi sebelum memasarkan produknya di Indonesia. Kapasitas produksi yang tersedia saat ini disebut mencapai sekitar 30.000 unit per tahun.

"Saat ini kapasitas pabrik yang kita gunakan 30.000 unit pertahun, itu bisa kita maksimalkan menjadi 50.000 per tahun," kata Cing Hok Rifin.

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
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