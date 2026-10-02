Mau Pasang Aksesori Mobil? Jangan Cuma Lihat Harga, 6 Hal Ini Wajib Diperhatikan

Tampilan Jetour T2 dari samping kanan belakang dengan tambahan beberapa aksesoris. (Istimewa)
JawaPos.com - Menambahkan aksesori menjadi salah satu cara pemilik mobil meningkatkan kenyamanan sekaligus mempercantik tampilan kendaraan.
Namun, terlalu banyak aksesori atau salah memilih produk justru bisa membuat pengeluaran membengkak dan berpotensi mengganggu fungsi kendaraan.
Karena itu, pemilik mobil sebaiknya mempertimbangkan kebutuhan dan kompatibilitas sebelum membeli aksesori. Berikut sejumlah hal yang perlu diperhatikan.
Jangan membeli aksesori hanya karena tertarik dengan tampilannya. Tentukan terlebih dahulu fungsi yang paling dibutuhkan.
Misalnya, karpet berbahan karet dapat dipilih untuk mempermudah menjaga kebersihan kabin. Sementara dashcam bisa menjadi perangkat tambahan untuk merekam kondisi perjalanan.
Dengan menentukan kebutuhan sejak awal, pemilik mobil dapat menghindari pembelian aksesori yang sebenarnya tidak terlalu diperlukan.
2. Susun Daftar Sebelum Berbelanja
Membuat daftar aksesori juga dapat membantu mengontrol pengeluaran. Tentukan produk yang paling penting dan sesuaikan dengan anggaran yang tersedia.
Cara sederhana ini juga dapat mengurangi risiko membeli aksesori secara spontan hanya karena tergoda promo atau desain tertentu.
Kualitas sebaiknya menjadi pertimbangan utama, terutama untuk aksesori yang berhubungan dengan komponen kendaraan.
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Jawa Pos
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