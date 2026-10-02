Logo JawaPos
HomeOtomotif
Author avatar - Image
Dony Lesmana Eko Putra
Sabtu, 3 Oktober 2026 | 05.40 WIB

Mau Pasang Aksesori Mobil? Jangan Cuma Lihat Harga, 6 Hal Ini Wajib Diperhatikan

Tampilan Jetour T2 dari samping kanan belakang dengan tambahan beberapa aksesoris. (Istimewa) - Image

Tampilan Jetour T2 dari samping kanan belakang dengan tambahan beberapa aksesoris. (Istimewa)

JawaPos.com - Menambahkan aksesori menjadi salah satu cara pemilik mobil meningkatkan kenyamanan sekaligus mempercantik tampilan kendaraan.

Namun, terlalu banyak aksesori atau salah memilih produk justru bisa membuat pengeluaran membengkak dan berpotensi mengganggu fungsi kendaraan.

Karena itu, pemilik mobil sebaiknya mempertimbangkan kebutuhan dan kompatibilitas sebelum membeli aksesori. Berikut sejumlah hal yang perlu diperhatikan.

1. Utamakan Aksesori yang Memang Dibutuhkan

Jangan membeli aksesori hanya karena tertarik dengan tampilannya. Tentukan terlebih dahulu fungsi yang paling dibutuhkan.

Misalnya, karpet berbahan karet dapat dipilih untuk mempermudah menjaga kebersihan kabin. Sementara dashcam bisa menjadi perangkat tambahan untuk merekam kondisi perjalanan.

Dengan menentukan kebutuhan sejak awal, pemilik mobil dapat menghindari pembelian aksesori yang sebenarnya tidak terlalu diperlukan.

2. Susun Daftar Sebelum Berbelanja

Membuat daftar aksesori juga dapat membantu mengontrol pengeluaran. Tentukan produk yang paling penting dan sesuaikan dengan anggaran yang tersedia.

Cara sederhana ini juga dapat mengurangi risiko membeli aksesori secara spontan hanya karena tergoda promo atau desain tertentu.

3. Perhatikan Kualitas dan Garansi

Kualitas sebaiknya menjadi pertimbangan utama, terutama untuk aksesori yang berhubungan dengan komponen kendaraan.

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
7 Cara Merawat Motor agar Tetap Prima Meski Jarang Dipakai - Image
Otomotif

7 Cara Merawat Motor agar Tetap Prima Meski Jarang Dipakai

Sabtu, 3 Oktober 2026 | 05.29 WIB

7 Cara Merawat Engsel dan Karet Stopper Mobil, Jangan Tunggu Pintu Berbunyi - Image
Otomotif

7 Cara Merawat Engsel dan Karet Stopper Mobil, Jangan Tunggu Pintu Berbunyi

Selasa, 22 September 2026 | 17.57 WIB

7 Risiko Sering Bawa Mobil dengan Bensin Menipis, Bisa Bikin Kantong Jebol - Image
Otomotif

7 Risiko Sering Bawa Mobil dengan Bensin Menipis, Bisa Bikin Kantong Jebol

Selasa, 22 September 2026 | 17.34 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Skor Lithuania vs Andorra, Laga Persahabatan: Tuan Rumah Berpeluang Menang - Image
1

Prediksi Skor Skor Lithuania vs Andorra, Laga Persahabatan: Tuan Rumah Berpeluang Menang

2

Prediksi Skor Israel vs Kosovo di UEFA Nations League: Dardanet Berpeluang Menang Tipis

3

Prediksi Skor Irlandia vs Austria di Liga Nations UEFA: Das Team Curi Poin

4

Gelar Pertemuan, BEM UI, SEMA UGM, dan KM ITB Sepakat Gelar Aksi Besar dalam Waktu Dekat

5

Prediksi Susunan Pemain Denmark vs Portugal: Ruben Dias Siap Bawa Pulang Kemenangan

6

Alyssa Daguise Sedih Wajah Baby Soso Terekspos ke Publik

7

Fakta Sebenarnya Soal Hubungan Ashanty dengan Azriel Hermansyah 

8

Prediksi Skor Azerbaijan vs Liechtenstein di Liga Nations UEFA: Milli Menang Tipis Kejar Promosi

9

Prediksi Skor Wales vs Norwegia di Liga Nations UEFA: The Vikings Menang Tipis

10

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore