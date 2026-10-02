Mitsubishi Indonesia Rombak Jajaran Direksi, Dua Posisi Strategis Berganti

PT MMKSI melakukan pergantian Jajaran Direksi. (Istimewa)
JawaPos.com - PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) melakukan perubahan jajaran direksi yang mulai berlaku Oktober 2026.
Perubahan tersebut mencakup posisi di Sales & Marketing Division serta Product Service & Branding Strategy Division.
Posisi Direktur Sales & Marketing Division yang sebelumnya dijabat Irwan Kuncoro dan Yoshio Igarashi kini dilanjutkan oleh Kazuto Azuma dan Guntur Harling.
Sebelumnya, Kazuto Azuma menjabat sebagai Direktur Product Service & Brand Strategy Division.
Selama berada di posisi tersebut, ia berperan dalam pengembangan strategi layanan purnajual dan penguatan merek Mitsubishi Motors di Indonesia.
Dengan pengalaman tersebut, Azuma kini dipercaya memimpin Sales & Marketing Division untuk memperkuat strategi penjualan dan pemasaran Mitsubishi Motors di Indonesia.
Sementara Guntur Harling sebelumnya berperan dalam pengembangan strategi produk MMKSI.
Pengalamannya terkait produk dan pemahaman terhadap kebutuhan konsumen menjadi bagian dari pertimbangan perusahaan untuk menempatkannya di jajaran Sales & Marketing.
Perubahan juga terjadi di Product Service & Branding Strategy Division. Posisi yang sebelumnya ditempati Kazuto Azuma kini akan diisi Shunsuke Arimune.
Sebelum bergabung dengan MMKSI, Arimune menjabat sebagai Deputy General Manager – Automotive Business Management Office/Eurasia & America Automotive Department di Mitsubishi Corporation.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Skor Lithuania vs Andorra, Laga Persahabatan: Tuan Rumah Berpeluang Menang
Prediksi Skor Israel vs Kosovo di UEFA Nations League: Dardanet Berpeluang Menang Tipis
Prediksi Skor Irlandia vs Austria di Liga Nations UEFA: Das Team Curi Poin
Gelar Pertemuan, BEM UI, SEMA UGM, dan KM ITB Sepakat Gelar Aksi Besar dalam Waktu Dekat
Prediksi Susunan Pemain Denmark vs Portugal: Ruben Dias Siap Bawa Pulang Kemenangan
Alyssa Daguise Sedih Wajah Baby Soso Terekspos ke Publik
Fakta Sebenarnya Soal Hubungan Ashanty dengan Azriel Hermansyah
Prediksi Skor Azerbaijan vs Liechtenstein di Liga Nations UEFA: Milli Menang Tipis Kejar Promosi
Prediksi Skor Wales vs Norwegia di Liga Nations UEFA: The Vikings Menang Tipis
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022