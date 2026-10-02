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Dony Lesmana Eko Putra
Sabtu, 3 Oktober 2026 | 04.54 WIB

Mitsubishi Indonesia Rombak Jajaran Direksi, Dua Posisi Strategis Berganti

PT MMKSI melakukan pergantian Jajaran Direksi. (Istimewa) - Image

PT MMKSI melakukan pergantian Jajaran Direksi. (Istimewa)

JawaPos.com - PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) melakukan perubahan jajaran direksi yang mulai berlaku Oktober 2026.

Perubahan tersebut mencakup posisi di Sales & Marketing Division serta Product Service & Branding Strategy Division.

Posisi Direktur Sales & Marketing Division yang sebelumnya dijabat Irwan Kuncoro dan Yoshio Igarashi kini dilanjutkan oleh Kazuto Azuma dan Guntur Harling.

Sebelumnya, Kazuto Azuma menjabat sebagai Direktur Product Service & Brand Strategy Division.

Selama berada di posisi tersebut, ia berperan dalam pengembangan strategi layanan purnajual dan penguatan merek Mitsubishi Motors di Indonesia.

Dengan pengalaman tersebut, Azuma kini dipercaya memimpin Sales & Marketing Division untuk memperkuat strategi penjualan dan pemasaran Mitsubishi Motors di Indonesia.

Sementara Guntur Harling sebelumnya berperan dalam pengembangan strategi produk MMKSI.

Pengalamannya terkait produk dan pemahaman terhadap kebutuhan konsumen menjadi bagian dari pertimbangan perusahaan untuk menempatkannya di jajaran Sales & Marketing.

Shunsuke Arimune Pimpin Strategi Produk dan Purnajual

Perubahan juga terjadi di Product Service & Branding Strategy Division. Posisi yang sebelumnya ditempati Kazuto Azuma kini akan diisi Shunsuke Arimune.

Sebelum bergabung dengan MMKSI, Arimune menjabat sebagai Deputy General Manager – Automotive Business Management Office/Eurasia & America Automotive Department di Mitsubishi Corporation.

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
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