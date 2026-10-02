Asco Targetkan Enam Dealer di Indonesia Tahun Ini, Jamin Ketersediaan Suku Cadang

Penyerahan unit Lepas kepada konsumen di dealer Asco Fatmawati. (Dony/JawaPos.com)
JawaPos.com - Elbert Gozali - Operation Division Head Asco Automotive mengatakan pihaknya menargetkan jaringan LEPAS mencapai enam outlet di Indonesia hingga akhir 2026.
Untuk wilayah Jakarta, Asco saat ini telah membuka outlet Lepas di Fatmawati. Selanjutnya, jaringan akan diperluas ke sejumlah lokasi, termasuk Purinda dan Pasar Minggu.
“Planning kita tahun ini selesai di enam outlet. Ada di Surabaya, Jawa Timur dua, Jakarta satu, dan Jawa Barat satu,” ujar Elbert.
Sementara di Jawa Timur, jaringan Asco Lepas akan ditambah di Malang, melengkapi keberadaan outlet di Surabaya. Adapun Jawa Barat akan memiliki outlet di Bandung.
Elbert mengatakan ekspansi jaringan akan terus dilakukan pada tahun berikutnya. Langkah tersebut disiapkan untuk mendukung pertumbuhan penjualan sekaligus memberikan akses layanan yang lebih dekat kepada konsumen.
Selain memperluas outlet, Asco juga menyiapkan standar layanan purnajual di setiap dealer. Salah satunya melalui kewajiban penyediaan standard workshop tools dan special tools untuk menunjang proses perawatan kendaraan.
Dealer juga diwajibkan memiliki initial part list, terutama untuk komponen yang masuk kategori maintenance parts dan fast-moving parts.
Sementara komponen yang tergolong slow-moving parts akan didukung melalui stok yang dikelola jaringan Lepas dan grup.
“Maintenance parts dan fast-moving parts dealer wajib memiliki. Jadi keterjaminan pelayanan dan perawatan di dealer Lepas kami jamin bisa dilayani dengan baik, termasuk ketersediaan spare part,” jelas Temmy Wiradjaja - Vice Country Director of LEPAS Indonesia.
.
Strategi tersebut menjadi bagian dari upaya Lepas membangun jaringan purnajual seiring dengan pertumbuhan jumlah kendaraan yang mulai diserahkan kepada konsumen.
Dari sisi penjualan, Lepas mengungkapkan telah menerima surat pemesanan kendaraan (SPK) lebih dari 800 unit sejak diperkenalkan di pasar Indonesia.
Penyerahan unit kepada konsumen mulai dilakukan pada September 2026 dan akan berlanjut pada Oktober.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Skor Lithuania vs Andorra, Laga Persahabatan: Tuan Rumah Berpeluang Menang
Prediksi Skor Israel vs Kosovo di UEFA Nations League: Dardanet Berpeluang Menang Tipis
Prediksi Skor Irlandia vs Austria di Liga Nations UEFA: Das Team Curi Poin
Gelar Pertemuan, BEM UI, SEMA UGM, dan KM ITB Sepakat Gelar Aksi Besar dalam Waktu Dekat
Prediksi Susunan Pemain Denmark vs Portugal: Ruben Dias Siap Bawa Pulang Kemenangan
Alyssa Daguise Sedih Wajah Baby Soso Terekspos ke Publik
Fakta Sebenarnya Soal Hubungan Ashanty dengan Azriel Hermansyah
Prediksi Skor Azerbaijan vs Liechtenstein di Liga Nations UEFA: Milli Menang Tipis Kejar Promosi
Prediksi Skor Wales vs Norwegia di Liga Nations UEFA: The Vikings Menang Tipis
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022