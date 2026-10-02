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Dony Lesmana Eko Putra
Sabtu, 3 Oktober 2026 | 04.34 WIB

Asco Targetkan Enam Dealer di Indonesia Tahun Ini, Jamin Ketersediaan Suku Cadang

Penyerahan unit Lepas kepada konsumen di dealer Asco Fatmawati. (Dony/JawaPos.com) - Image

Penyerahan unit Lepas kepada konsumen di dealer Asco Fatmawati. (Dony/JawaPos.com)

 JawaPos.com - Elbert Gozali - Operation Division Head Asco Automotive mengatakan pihaknya menargetkan jaringan LEPAS mencapai enam outlet di Indonesia hingga akhir 2026.

Untuk wilayah Jakarta, Asco  saat ini telah membuka outlet Lepas di Fatmawati. Selanjutnya, jaringan akan diperluas ke sejumlah lokasi, termasuk Purinda dan Pasar Minggu.

“Planning kita tahun ini selesai di enam outlet. Ada di Surabaya, Jawa Timur dua, Jakarta satu, dan Jawa Barat satu,” ujar Elbert.

Sementara di Jawa Timur, jaringan Asco Lepas akan ditambah di Malang, melengkapi keberadaan outlet di Surabaya. Adapun Jawa Barat akan memiliki outlet di Bandung.

Elbert mengatakan ekspansi jaringan akan terus dilakukan pada tahun berikutnya. Langkah tersebut disiapkan untuk mendukung pertumbuhan penjualan sekaligus memberikan akses layanan yang lebih dekat kepada konsumen.

Asco Lepas Siapkan Ketersediaan Suku Cadang

Selain memperluas outlet, Asco juga menyiapkan standar layanan purnajual di setiap dealer. Salah satunya melalui kewajiban penyediaan standard workshop tools dan special tools untuk menunjang proses perawatan kendaraan.

Dealer juga diwajibkan memiliki initial part list, terutama untuk komponen yang masuk kategori maintenance parts dan fast-moving parts.
Sementara komponen yang tergolong slow-moving parts akan didukung melalui stok yang dikelola jaringan Lepas dan grup.

“Maintenance parts dan fast-moving parts dealer wajib memiliki. Jadi keterjaminan pelayanan dan perawatan di dealer Lepas kami jamin bisa dilayani dengan baik, termasuk ketersediaan spare part,” jelas Temmy Wiradjaja - Vice Country Director of LEPAS Indonesia.
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Strategi tersebut menjadi bagian dari upaya Lepas membangun jaringan purnajual seiring dengan pertumbuhan jumlah kendaraan yang mulai diserahkan kepada konsumen.

Terima SPK Lebih dari 800 Unit

Dari sisi penjualan, Lepas mengungkapkan telah menerima surat pemesanan kendaraan (SPK) lebih dari 800 unit sejak diperkenalkan di pasar Indonesia.

Penyerahan unit kepada konsumen mulai dilakukan pada September 2026 dan akan berlanjut pada Oktober.

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
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