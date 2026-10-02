Lepas Perluas Jaringan, Dealer Baru Asco Fatmawati Layani L8 PHEV dan E4 EV

JawaPos.com - Lepas memperluas jaringan penjualan dan layanan di Indonesia dengan membuka Lepas Asco Fatmawati di Jalan RS Fatmawati Raya No.45A, Gandaria Selatan, Jakarta Selatan.

Dealer yang merupakan hasil kerja sama Lepas dengan PT Asco Performa Auto tersebut hadir dengan layanan 3S (Sales, Service, Spare Parts).

Fasilitas ini memiliki luas bangunan sekitar 2.750 meter persegi di atas lahan seluas 1.526 meter persegi.

Kehadiran dealer baru ini menjadi bagian dari strategi Lepas memperluas akses konsumen terhadap produk sekaligus layanan purnajual.

Konsumen juga dapat melihat langsung kendaraan, mendapatkan informasi mengenai fitur dan teknologi, serta melakukan test drive.

“Setiap kehadiran dealer tidak hanya memperluas jangkauan brand, tetapi juga menghadirkan pengalaman Lepas secara lebih nyata bagi personal urban,” ujar Temmy Wiradjaja, Vice Country Director Lepas.

Saat ini, Lepas memasarkan dua model di Indonesia, yakni Lepas L8 PHEV dan Lepas E4 EV. Untuk wilayah Jakarta, L8 PHEV dibanderol Rp589 juta, sedangkan E4 EV memiliki harga Rp349 juta.

Garansi dan Layanan Purnajual Lepas Selain memperluas jaringan dealer, Lepas juga menawarkan paket layanan purnajual melalui program Lepas Care. Untuk Lepas L8 PHEV, perlindungan kendaraan diberikan selama enam tahun atau 150.000 kilometer.

Sementara komponen elektrifikasi seperti baterai, motor, dan controller mendapatkan perlindungan selama delapan tahun atau 160.000 kilometer.