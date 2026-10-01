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Nanda Prayoga
Kamis, 1 Oktober 2026 | 21.15 WIB

Motor Matic Tiba-tiba Mati saat Jalan? Jangan Panik, Ini 7 Penyebab yang Wajib Kamu Cek

Melakukan pengecekan busi motor. (Motorcycle Cruiser) - Image

Melakukan pengecekan busi motor. (Motorcycle Cruiser)

JawaPos.com - Motor matic yang tiba-tiba mati ketika sedang digunakan tentu bisa membuat pengendara panik, terlebih jika terjadi di tengah jalan yang ramai. Kondisi tersebut juga tidak selalu menandakan adanya kerusakan berat pada mesin karena ada sejumlah komponen yang bisa menjadi penyebabnya.

Meski begitu, motor yang mati mendadak sebaiknya tidak langsung dipaksa untuk kembali berjalan. Kamu perlu mengetahui sumber masalahnya terlebih dahulu, mulai dari sistem bahan bakar, kelistrikan, hingga komponen mesin.

Berikut beberapa penyebab motor matic tiba-tiba mati saat jalan yang perlu kamu periksa!

1. Aki Mulai Lemah

Aki memiliki peran penting dalam sistem kelistrikan motor, termasuk mendukung proses menyalakan mesin pada motor yang menggunakan electric starter. Ketika kondisi aki sudah lemah, sistem kelistrikan bisa mengalami gangguan dan membuat motor sulit dinyalakan kembali setelah mati.

Sebelum memutuskan mengganti aki, perhatikan juga kondisi kelistrikan lainnya. Jika lampu atau panel instrumen ikut menunjukkan gejala tidak normal, pemeriksaan sistem pengisian juga perlu dilakukan untuk mengetahui apakah masalah berasal dari aki atau komponen lainnya.

2. Busi Bermasalah

Busi bertugas menghasilkan percikan api yang diperlukan dalam proses pembakaran di mesin. Jika busi sudah aus, kotor, atau mengalami masalah, proses pembakaran dapat terganggu sehingga mesin kehilangan tenaga dan akhirnya mati.

Kondisi ini biasanya bisa disertai gejala lain, seperti mesin sulit dihidupkan, tarikan terasa kurang responsif, atau mesin terasa brebet. Pemeriksaan kondisi busi dapat menjadi salah satu langkah awal ketika motor tiba-tiba mati dan sulit kembali dinyalakan.

3. Suplai Bahan Bakar Terganggu

Gangguan pada aliran bahan bakar juga bisa membuat mesin kehilangan tenaga hingga akhirnya mati. Pada motor injeksi, masalah dapat berkaitan dengan pompa bahan bakar, injektor, filter bahan bakar, atau komponen lain dalam sistem tersebut.

Jika bahan bakar tidak dapat disalurkan ke mesin dengan baik, pembakaran tidak akan berlangsung sebagaimana mestinya. Karena itu, ketika motor mati mendadak, jangan hanya memeriksa kondisi bensin di tangki, tetapi perhatikan juga kemungkinan adanya gangguan pada sistem penyalurannya.

Editor: Estu Suryowati
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