Bagasi Segede Ini Bisa Muat 2 Helm! Ini Motor Matic dengan Ruang Penyimpanan Terluas

JawaPos.com - Bagasi menjadi salah satu pertimbangan penting ketika memilih motor matic, terutama bagi kamu yang sering membawa helm, jas hujan, tas, atau barang bawaan lainnya. Ruang penyimpanan yang luas membuat kamu tidak selalu membutuhkan tambahan boks di bagian belakang motor.

Kapasitas bagasi motor matic saat ini juga cukup beragam. Beberapa model bahkan secara resmi diklaim mampu menampung helm full face, sementara model lain hanya mencantumkan kapasitas dalam satuan liter. Namun, perlu diingat bahwa ukuran dan bentuk helm dapat memengaruhi apakah helm benar-benar bisa masuk dan jok dapat ditutup sempurna.

Berikut beberapa motor matic dengan bagasi yang tergolong luas!

1. Yamaha XMAX Connected

Yamaha XMAX Connected menjadi salah satu motor matic dengan ruang penyimpanan paling besar di daftar ini. Yamaha mencantumkan kapasitas bagasi mencapai 44,9 liter, sehingga cukup lega untuk membawa berbagai perlengkapan ketika berkendara.

Yang menarik, Yamaha secara spesifik menyebut bagasi XMAX mampu menampung dua helm full face berukuran XL. Artinya, kamu tidak hanya mendapatkan ruang untuk satu helm, tetapi juga bisa membawa dua helm sekaligus tanpa harus memasang boks tambahan.

Bagasi tersebut juga dilengkapi lampu LED untuk membantu penerangan ketika kamu mengambil atau menyimpan barang, terutama saat kondisi sekitar gelap.

2. Yamaha FreeGo 125

Kalau kamu mencari motor matic dengan dimensi yang lebih kompak tetapi tetap punya bagasi besar, Yamaha FreeGo 125 bisa menjadi pilihan. Motor ini memiliki kapasitas bagasi 25 liter.