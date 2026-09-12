Bagasi Segede Ini Bisa Muat 2 Helm! Ini Motor Matic dengan Ruang Penyimpanan Terluas

Ilustrasi: Yamaha Aerox 155 2018. (Istimewa)
JawaPos.com - Bagasi menjadi salah satu pertimbangan penting ketika memilih motor matic, terutama bagi kamu yang sering membawa helm, jas hujan, tas, atau barang bawaan lainnya. Ruang penyimpanan yang luas membuat kamu tidak selalu membutuhkan tambahan boks di bagian belakang motor.
Kapasitas bagasi motor matic saat ini juga cukup beragam. Beberapa model bahkan secara resmi diklaim mampu menampung helm full face, sementara model lain hanya mencantumkan kapasitas dalam satuan liter. Namun, perlu diingat bahwa ukuran dan bentuk helm dapat memengaruhi apakah helm benar-benar bisa masuk dan jok dapat ditutup sempurna.
Berikut beberapa motor matic dengan bagasi yang tergolong luas!
1. Yamaha XMAX Connected
Yamaha XMAX Connected menjadi salah satu motor matic dengan ruang penyimpanan paling besar di daftar ini. Yamaha mencantumkan kapasitas bagasi mencapai 44,9 liter, sehingga cukup lega untuk membawa berbagai perlengkapan ketika berkendara.
Yang menarik, Yamaha secara spesifik menyebut bagasi XMAX mampu menampung dua helm full face berukuran XL. Artinya, kamu tidak hanya mendapatkan ruang untuk satu helm, tetapi juga bisa membawa dua helm sekaligus tanpa harus memasang boks tambahan.
Bagasi tersebut juga dilengkapi lampu LED untuk membantu penerangan ketika kamu mengambil atau menyimpan barang, terutama saat kondisi sekitar gelap.
2. Yamaha FreeGo 125
Kalau kamu mencari motor matic dengan dimensi yang lebih kompak tetapi tetap punya bagasi besar, Yamaha FreeGo 125 bisa menjadi pilihan. Motor ini memiliki kapasitas bagasi 25 liter.
Yamaha menyebut ruang tersebut dapat digunakan untuk menyimpan berbagai barang, termasuk helm full face standar Yamaha. Kapasitas 25 liter tersebut bahkan disebut lebih besar dibandingkan bagasi NMAX dalam informasi peluncurannya.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Garudayaksa vs Persik di Super League: Tuan Rumah Tak Ingin Malu di Kandang!
Prediksi Skor Sevilla vs Valencia di Liga Spanyol: Kans Los Nervionenses Amankan 3 Poin!
Prediksi Susunan Pemain Garudayaksa FC vs Persik Kediri: Septian David Incar Kemenangan!
Prediksi Skor Union Berlin vs Schalke 04 di Liga Jerman: Kans Die Knappen Bikin Tuan Rumah Terpukul
Prediksi Skor Como vs RB Leipzig di Liga Champions: I Lariani Siap Libas Tim Tamu di Sinigaglia
Prediksi Skor Slavia Prague vs Lens di Liga Champions: Duel Sengit Rawan Berakhir Imbang!
Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan
Prediksi Skor Rennes vs Marseille di Liga Prancis: Les Rennais Siap Pesta Gol di Roazhon Park!
Dituduh Netizen Mau Lepas Tanggung Jawab Terhadap Anak, Ini Jawaban Audi Marissa
Krisis Kesehatan Mental Anak: Lingkungan Kita Ikut Membentuknya
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022