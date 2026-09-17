Logo JawaPos
HomeOtomotif
Author avatar - Image
Nanda Prayoga
Jumat, 18 September 2026 | 05.15 WIB

Motor Matic Dipakai Setiap Hari? Jangan Abaikan 7 Perawatan Sederhana Ini

Ilustrasi perawatan CVT motor matic. (RianAlfianto/JawaPos.com) - Image

Ilustrasi perawatan CVT motor matic. (RianAlfianto/JawaPos.com)

JawaPos.com - Motor matic yang digunakan setiap hari tentu membutuhkan perawatan rutin. Perawatan ini berfungsi agar performa motor tetap terjaga dengan baik.

Aktivitas seperti berangkat kerja, kuliah, hingga mengantar keluarga membuat komponen motor bekerja setiap hari. Karena itu, perawatan menjadi sangat penting untuk menjaga motor matic Anda tetap prima.

Sayangnya, perawatan motor seringkali baru dilakukan saat motor bermasalah. Padahal, ada perawatan sederhana yang bisa dilakukan rutin agar motor tetap awet.

Perawatan ini membantu menjaga kondisi motor dan mengurangi risiko gangguan saat digunakan. Berikut 7 langkah perawatan motor yang wajib Anda tahu dan lakukan setiap hari.

1. Cek Tekanan Angin Ban

Ban adalah komponen penting yang harus diperiksa sebelum motor dipakai. Tekanan angin yang kurang atau berlebih dapat mengurangi kenyamanan berkendara.

Kamu tak perlu selalu ke bengkel untuk cek tekanan ban. Gunakan alat pengukur dan sesuaikan dengan rekomendasi pabrikan. Periksa juga permukaan ban dari paku atau kerusakan lainnya.

 

2. Periksa Kondisi Oli Mesin

Oli melumasi bagian mesin penting agar tidak aus. Motor digunakan setiap hari membuat oli bekerja lebih keras sehingga harus rajin dicek.

Jangan tunggu mesin bermasalah untuk ganti oli. Cek volume oli secara rutin dan pastikan gunakan oli sesuai spesifikasi pabrikan agar mesin awet.

Editor: Dinarsa Kurniawan
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Jangan Matikan Mesin Motor Matic dengan Menurunkan Standar, Ini Efek Negatifnya - Image
Otomotif

Jangan Matikan Mesin Motor Matic dengan Menurunkan Standar, Ini Efek Negatifnya

Sabtu, 12 September 2026 | 01.17 WIB

Kapan Waktu yang Tepat Ganti Oli Gardan Motor Matic? Ini Jawabannya - Image
Otomotif

Kapan Waktu yang Tepat Ganti Oli Gardan Motor Matic? Ini Jawabannya

Sabtu, 12 September 2026 | 01.04 WIB

Cara Tangani Motor Matic Tanpa Kick starter usai Terendam Banjir - Image
Otomotif

Cara Tangani Motor Matic Tanpa Kick starter usai Terendam Banjir

Selasa, 25 Agustus 2026 | 18.46 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Genoa vs Sudtirol di Coppa Italia: Grifone Berburu Gol di Stadio Ferraris - Image
1

Prediksi Skor Genoa vs Sudtirol di Coppa Italia: Grifone Berburu Gol di Stadio Ferraris

2

Prediksi Skor FC Seoul vs Persib di ACL Two: Maung Bandung Hadapi Ujian Berat di Korea

3

Prediksi Skor Rayo Vallecano vs Espanyol di Liga Spanyol: Misi Berat Emil Audero di Kandang

4

Prediksi Skor Levante vs Athletic Bilbao di Liga Spanyol: Los Leones Bidik Poin di Laga Tandang

5

Prediksi Skor Olympiacos vs Jagiellonia Bialystok di Liga Europa: Thrylos Amankan 3 Poin Kandang

6

Prediksi Skor Reading vs Brentford di Carabao Cup: The Bees Bakal Sengat Tuan Rumah

7

Daftar Lengkap Korban Tenggelamnya Kapal Virgo Transport 8 yang Berhasil Dievakuasi

8

Prediksi Skor Al-Hilal vs Al-Gharafa di Liga Champions Asia: Gabriel Martinelli Cetak Gol Lagi!

9

Prediksi Genoa vs Sudtirol: Rotasi De Rossi Jadi Sorotan, Laga Coppa Italia Bisa Berlangsung Sengit

10

Prediksi Skor Atletico Madrid vs Osasuna di Liga Spanyol: Los Colchoneros Menang di Metropolitano

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore