Motor Matic Dipakai Setiap Hari? Jangan Abaikan 7 Perawatan Sederhana Ini

Ilustrasi perawatan CVT motor matic. (RianAlfianto/JawaPos.com)
JawaPos.com - Motor matic yang digunakan setiap hari tentu membutuhkan perawatan rutin. Perawatan ini berfungsi agar performa motor tetap terjaga dengan baik.
Aktivitas seperti berangkat kerja, kuliah, hingga mengantar keluarga membuat komponen motor bekerja setiap hari. Karena itu, perawatan menjadi sangat penting untuk menjaga motor matic Anda tetap prima.
Sayangnya, perawatan motor seringkali baru dilakukan saat motor bermasalah. Padahal, ada perawatan sederhana yang bisa dilakukan rutin agar motor tetap awet.
Perawatan ini membantu menjaga kondisi motor dan mengurangi risiko gangguan saat digunakan. Berikut 7 langkah perawatan motor yang wajib Anda tahu dan lakukan setiap hari.
Ban adalah komponen penting yang harus diperiksa sebelum motor dipakai. Tekanan angin yang kurang atau berlebih dapat mengurangi kenyamanan berkendara.
Kamu tak perlu selalu ke bengkel untuk cek tekanan ban. Gunakan alat pengukur dan sesuaikan dengan rekomendasi pabrikan. Periksa juga permukaan ban dari paku atau kerusakan lainnya.
Oli melumasi bagian mesin penting agar tidak aus. Motor digunakan setiap hari membuat oli bekerja lebih keras sehingga harus rajin dicek.
Jangan tunggu mesin bermasalah untuk ganti oli. Cek volume oli secara rutin dan pastikan gunakan oli sesuai spesifikasi pabrikan agar mesin awet.
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