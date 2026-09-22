10 Rekomendasi Motor Matic untuk Harian Layak Dipilih

Rekomendasi motor matik irit yang pas digunakan untuk harian. (Ilustrasi)
JawaPos.com - Harga bahan bakar dan tingginya mobilitas membuat konsumsi BBM menjadi salah satu pertimbangan utama ketika memilih motor.
Motor matic yang irit dapat membantu menekan pengeluaran harian sekaligus membuat perjalanan lebih praktis karena pengendara tidak perlu terlalu sering mengisi bensin.
Selain konsumsi bahan bakar, motor yang ideal untuk penggunaan harian sebaiknya tetap nyaman, memiliki ruang penyimpanan memadai, kapasitas tangki yang sesuai, serta fitur yang mendukung mobilitas pengendara.
Daftar ini mempertimbangkan kombinasi efisiensi, kepraktisan, dan kebutuhan penggunaan sehari-hari; bukan hanya satu angka konsumsi BBM.
Cari motor matic irit 2026? Simak 10 rekomendasi motor matic hemat bensin untuk aktivitas harian
1. Yamaha Grand Filano Hybrid
Yamaha Grand Filano Hybrid cocok untuk pengguna yang mencari motor matic irit dengan kombinasi efisiensi, kenyamanan, ruang penyimpanan, dan fitur praktis untuk mobilitas perkotaan.
Motor ini menggunakan mesin Blue Core Hybrid 125 cc. Yamaha menyebut Grand Filano mampu mencapai konsumsi bahan bakar hingga sekitar 60,2 km/liter dalam kondisi pengujian tertentu.
Dengan tangki bahan bakar 4,4 liter pengguna tidak perlu sering antri BBM di SPBU.
Selain efisiensi, Grand Filano juga memiliki bagasi 27 liter, pengisian bahan bakar dari bagian depan, USB socket serta berbagai fitur yang membuatnya praktis digunakan sehari-hari.
Kombinasi mesin hybrid, bagasi besar, dan fitur harian membuat Grand Filano relevan bagi pengguna perkotaan yang membutuhkan motor hemat sekaligus praktis untuk aktivitas sehari-hari.
Meskipun desain motor ini premium harga OTR Jakartanya cukup murah dimulai dari Rp28.665.000.
2. Yamaha Fazzio Hybrid
Yamaha Fazzio Hybrid menjadi rekomendasi kedua bagi pengguna yang menginginkan motor matic irit, compact, dan praktis untuk perjalanan harian di perkotaan.
Fazzio menggunakan mesin Blue Core Hybrid 125 cc dengan Electric Power Assist Start yang membantu memberikan tambahan tenaga ketika motor mulai berakselerasi.
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