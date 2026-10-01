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Dinarsa Kurniawan
Kamis, 1 Oktober 2026 | 20.02 WIB

Mazda Bawa CX-5, CX-30, dan Mazda 6e ke GIIAS Semarang 2026

Mazda menghadirkan CX-5, CX-30, dan Mazda 6e di GIIAS Semarang 2026, lengkap dengan replika trofi World Car Design of the Year 2026. (Istimewa) - Image

Mazda menghadirkan CX-5, CX-30, dan Mazda 6e di GIIAS Semarang 2026, lengkap dengan replika trofi World Car Design of the Year 2026. (Istimewa)

 

JawaPos.com - Mazda membawa sejumlah perkembangan terbaru perjalanan mereknya di Indonesia ke Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) The Series 2026 Semarang.

PT Eurokars Motor Indonesia (EMI) selaku Agen Pemegang Merek (APM) Mazda di Indonesia menghadirkan The All-New Mazda CX-5, The New Mazda CX-30, dan The All-New Mazda 6e Fastback. “2026 menjadi periode penting bagi Mazda di Indonesia,” ujar Chief Operating Officer PT Eurokars Motor Indonesia Ricky Thio.

Menurut Ricky, perkembangan Mazda tahun ini mencakup hadirnya produk generasi terbaru, model yang dirakit secara lokal, pengembangan kendaraan elektrifikasi, hingga pencapaian di tingkat global. “Perkembangan tersebut ingin kami bawa lebih dekat kepada masyarakat Jawa Tengah melalui GIIAS The Series 2026 Semarang,” katanya.

Salah satu daya tarik di booth Mazda adalah replika trofi 2026 World Car Design of the Year. Trofi tersebut ditampilkan bersama The All-New Mazda 6e Fastback, yang menjadi model kendaraan listrik terbaru Mazda di Indonesia.

Mazda 6e sebelumnya meraih penghargaan 2026 World Car Design of the Year dari World Car Awards. Penghargaan itu menjadi kemenangan ketiga Mazda pada kategori tersebut sekaligus penghargaan kelima Mazda dalam ajang World Car Awards secara keseluruhan. “Pengunjung bisa melihat langsung replika trofi tersebut bersama Mazda 6e,” kata Ricky.

The All-New Mazda 6e Fastback menjadi salah satu model yang mendapat perhatian Mazda dalam pameran di Semarang. Mobil listrik tersebut mengusung siluet fastback dengan pendekatan desain minimalis.

Bahasa desain KODO: Soul of Motion diterapkan pada kendaraan elektrifikasi tersebut. Mazda memadukan desain eksterior, teknologi kendaraan listrik, dan pendekatan berkendara yang menjadi bagian dari karakter produknya.

Kehadiran Mazda 6e juga menggambarkan arah pengembangan Mazda ketika industri otomotif memasuki era elektrifikasi. Model tersebut menawarkan pengalaman kendaraan listrik dengan tetap membawa pendekatan desain khas Mazda.

Selain area display, Mazda menyediakan program test drive selama GIIAS The Series 2026 Semarang. Pengunjung dapat mencoba Mazda CX-60 Sport dan Mazda CX-80 secara langsung. “Kami ingin pengunjung juga merasakan produk Mazda secara langsung,” ujar Head of Marketing & Communications PT Eurokars Motor Indonesia Viya Arsawireja.

Mazda CX-60 Sport menawarkan karakter SUV dengan pengendalian yang dinamis. Sementara itu, Mazda CX-80 menyasar pengalaman berkendara dengan dimensi lebih besar, ruang kabin, kenyamanan, dan refinement. “Karakter kendaraan lebih mudah dipahami ketika berada langsung di balik kemudi,” kata Viya.

Editor: Dinarsa Kurniawan
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