Hadir di GIIAS Semarang 2026, VinFast Perluas Ekosistem Kendaraan Listrik bagi Konsumen Indonesia 

JawaPos.com - VinFast menghadirkan jajaran kendaraan listrik yang beragam, termasuk VF 3, VF 6, dan VF MPV 7, di Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) Semarang 2026. Melalui area pameran yang interaktif, kesempatan mengikuti test drive, serta berbagai kebijakan kepemilikan yang menarik,

VinFast memberikan lebih banyak pilihan mobilitas bagi konsumen di Jawa Tengah untuk memenuhi kebutuhan pribadi, dan keluarga sekaligus mendekatkan mobilitas listrik kepada masyarakat Indonesia.

Berlangsung pada 30 September hingga 4 Oktober 2026 di Muladi Dome UNDIP, Semarang, GIIAS Semarang 2026 mempertemukan berbagai merek otomotif terkemuka serta menghadirkan produk, teknologi, dan tren terbaru yang membentuk perkembangan industri otomotif.

Ajang ini memberikan kesempatan bagi konsumen di Semarang dan wilayah Jawa Tengah untuk mengenal secara langsung berbagai solusi mobilitas terbaru, khususnya kendaraan listrik. Pada ajang GIIAS Semarang tahun ini, VinFast menghadirkan area dengan konsep modern dan terbuka yang mencerminkan keseharian serta kebutuhan mobilitas konsumen Indonesia.

Pengunjung dapat mengeksplorasi tidak hanya jajaran kendaraan VinFast, tetapi juga ekosistem pendukungnya yang mencakup teknologi, infrastruktur pengisian daya, layanan purnajual, hingga berbagai manfaat dan kemudahan kepemilikan yang dirancang sesuai dengan kebutuhan pelanggan. VF MPV 7 menjadi pusat perhatian di VinFast Arena, dengan kabin yang luas dan fleksibilitas untuk memenuhi beragam kebutuhan mobilitas keluarga modern.

Mengusung pesan “Jalani Hidup dengan Lega”, VF MPV 7 dirancang untuk mendukung keluarga dalam menunjang aktivitas sehari-hari, baik untuk mobilitas di perkotaan maupun perjalanan jarak jauh. Sementara itu, VF 3 dan VF 6 melengkapi pilihan VinFast untuk kebutuhan mobilitas yang lebih personal dan beragam.

Pengunjung dapat merasakan langsung ketiga model tersebut melalui sesi test drive, sekaligus mengeksplorasi karakter berkendara dan teknologi yang ditawarkan masing-masing kendaraan. Pengunjung juga dapat merasakan pengalaman berkendara secara langsung menggunakan VF 3, VF 6, dan VF MPV 7, sekaligus merasakan performa berkendara yang mulus dan lincah serta mengeksplorasi teknologi pintar yang terintegrasi pada masing-masing model.

Selama GIIAS Semarang 2026, konsumen yang melakukan pembayaran deposit untuk kendaraan VinFast juga berhak mendapatkan berbagai promo menarik, yang memberikan nilai tambah bagi konsumen dalam memilih kendaraan listrik di ajang ini.

Sejalan dengan jajaran produknya, VinFast juga terus memperkenalkan program “Drive Worry Free” yang dibangun berdasarkan lima pilar utama, yaitu Zero Operating Cost, Battery Peace of Mind, Ownership Confidence, Service Confidence, dan Business Confidence.