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Nanda Prayoga
Selasa, 28 Juli 2026 | 23.47 WIB

Mazda Resmi Punya Pabrik Perakitan Pertama di Indonesia, CX-30 Jadi Produksi Perdana

Mazda Indonesia Plant. (Dok. Mazda) - Image

Mazda Indonesia Plant. (Dok. Mazda)

JawaPos.com - PT Eurokars Motor Indonesia (EMI), Agen Pemegang Merek (APM) Mazda di Indonesia, meresmikan Mazda Indonesia Plant, fasilitas perakitan pertama Mazda di Indonesia yang berlokasi di Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (28/7).

Pabrik yang dibangun dengan investasi lebih dari Rp 400 miliar itu berdiri di atas lahan hampir 65.000 meter persegi.

Fasilitas ini dirancang khusus untuk kendaraan Mazda dengan mengacu pada standar manufaktur global Mazda, dan memiliki kapasitas produksi lebih dari 10.000 unit per tahun melalui operasional dua sif.

Mazda CX-30 menjadi model pertama yang dirakit secara lokal di fasilitas tersebut. Seluruh proses produksi, mulai dari penerimaan komponen Completely Knocked Down (CKD), perakitan, hingga pengujian kualitas dilakukan dalam satu sistem terintegrasi yang dikendalikan secara digital.

Setiap kendaraan juga harus melewati serangkaian inspeksi, termasuk body setting, wheel alignment, dynamic test, water leak test, hingga final inspection sebelum dipasarkan.

Selain menghadirkan fasilitas produksi, Mazda juga menjalankan program transfer pengetahuan manufaktur dan pelatihan bagi tenaga kerja Indonesia bersama Mazda Motor Corporation.

Ke depan, pabrik ini dipersiapkan untuk merakit model Mazda lainnya, meningkatkan kapasitas produksi, serta memperluas penggunaan komponen dalam negeri secara bertahap.

Mazda Indonesia Plant bukan sekadar menghadirkan fasilitas perakitan pertama Mazda di Indonesia, tetapi juga menjadi fondasi bagi masa depan Mazda di Indonesia,” ujar Ricky Thio, President Director PT Eurokars Produksi Pratama sekaligus Chief Operating Officer PT Eurokars Motor Indonesia.

“Melalui investasi ini, kami menghadirkan standar manufaktur global Mazda sekaligus menegaskan komitmen jangka panjang kami untuk tumbuh bersama Indonesia dan memberikan kontribusi nyata bagi perkembangan industri otomotif nasional,” lanjutnya.

Sementara itu, Mazda Motor Corporation mendukung pengembangan Mazda Indonesia Plant melalui transfer pengetahuan manufaktur, sistem produksi, praktik manajemen kualitas, serta pengembangan kapabilitas Sumber Daya Manusia.

Editor: Bayu Putra
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