Mazda di GIIAS Surabaya 2026 : Lihat Lebih Dekat, Rasakan Pengalaman Mazda di Balik Kemudi  

JawaPos.com – PT Eurokars Motor Indonesia (EMI), Agen Pemegang Merek (APM) Mazda di Indonesia, kembali berpartisipasi dalam GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) The Series 2026 Surabaya, yang berlangsung pada 26–30 Agustus 2026 di Grand City Convex, Surabaya.

Partisipasi Mazda dalam ajang otomotif terbesar di Jawa Timur ini menjadi momentum untuk memperkuat kehadiran-nya di salah satu pasar strategis Mazda di Indonesia. Berdasarkan data penjualan Mazda Indonesia periode Januari–Juli 2026, Jawa Timur mencatatkan kontribusi sekitar 12% terhadap total penjualan nasional, menjadikan-nya wilayah dengan kontribusi penjualan terbesar kedua setelah Jabodetabek.

Melalui GIIAS The Series 2026 Surabaya, Mazda menghadirkan jajaran produk terbaru-nya dalam satu pengalaman yang lebih menyeluruh, meliputi The All-New Mazda 6e Fastback, The All-New Mazda CX-5, dan The New Mazda CX-30.

Kehadiran ketiga model tersebut merepresentasikan arah perkembangan Mazda dalam menghadirkan pilihan mobilitas yang me madukan desain, teknologi, performa, serta craftsmanship khas Mazda. Lebih dari sekadar menampilkan produk, Mazda juga memberikan kesempatan kepada masyarakat Jawa Timur untuk merasakan langsung karakter berkendara khas Mazda melalui sesi test drive yang tersedia selama pameran.

Chief Operating Officer PT Eurokars Motor Indonesia, Ricky Thio , mengatakan bahwa Jawa Timur memiliki peran penting dalam perjalanan dan pertumbuhan Mazda di Indonesia.

“Jawa Timur merupakan salah satu pasar strategis bagi Mazda di Indonesia. Partisipasi kami di GIIAS The Series 2026 Surabaya menjadi kesempatan untuk menghadirkan jajaran produk terbaru Mazda dalam satu pengalaman yang lebih lengkap, sekaligus memperkuat hubungan kami dengan pelanggan di wilayah ini. Melalui kehadiran The All-New Mazda 6e Fastback, The All-New Mazda CX-5, dan The New Mazda CX-30, kami ingin menunjukkan bagaimana Mazda terus berkembang melalui inovasi, tanpa meninggalkan karakter desain, craftsmanship, dan pengalaman berkendara yang menjadi bagian dari DNA kami,” ujar Ricky Thio.

Tiga Interpretasi Perjalanan Mazda

The All-New Mazda 6e Fastback

The All-New Mazda 6e Fastback membawa interpretasi baru Mazda terhadap mobilitas elektrifikasi. Dengan desain fastback yang elegan dan pendekatan desain minimalis, model ini memadukan teknologi elektrifikasi modern dengan karakter berkendara yang tetap berorientasi pada pengemudi.

The All-New Mazda CX-5

Memasuki generasi ketiga-nya, The All-New Mazda CX-5 melanjutkan perjalanan salah satu SUV paling penting dalam portofolio global Mazda. Menandai 15 tahun sejak debut pertama-nya pada tahun 2011, generasi terbaru Mazda CX-5 menghadirkan evolusi pada desain, teknologi, kenyamanan, dan pengalaman berkendara. Dengan tetap mempertahankan filosofi Jinba-Ittai, The All-New Mazda CX-5 dirancang untuk memberikan pengalaman berkendara yang lebih natural, intuitif, dan menyenangkan.