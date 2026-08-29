VinFast Hadirkan Program Drive Worry Free di GIIAS Surabaya 2026

JawaPos.com - Vinfast kembali hadir di Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) Surabaya 2026 dengan menghadirkan rangkaian kendaraan listrik yang mencakup VF 3, VF 6, VF 7, VF MPV 7, dan Limo Green. Kehadiran VinFast di ajang ini memberikan kesempatan bagi masyarakat di Jawa Timur untuk melihat secara langsung perkembangan ekosistem mobilitas hijau VinFast yang terus diperluas.

Melalui tampilan yang imersif, berbagai program kepemilikan yang menarik, serta kesempatan melakukan test drive, VinFast terus menegaskan pendekatan yang berorientasi pada konsumen dan komitmennya untuk mendampingi masyarakat Indonesia dalam setiap tahap peralihan menuju transportasi berkelanjutan.

Berlangsung pada 26 hingga 30 Agustus 2026 di Grand City Convex, Surabaya, GIIAS Surabaya merupakan salah satu ajang otomotif terbesar di Jawa Timur.

Tahun ini, VinFast menghadirkan ekosistem kendaraan listrik yang lengkap, memberikan gambaran yang lebih jelas kepada pengunjung mengenai perjalanan menuju mobilitas hijau yang nyaman, ekonomis, dan bebas rasa khawatir.

VF MPV 7 menjadi sorotan utama di booth VinFast pada GIIAS Surabaya 2026. Mengusung pesan “Jalani Hidup dengan Lega”, VF MPV 7 dirancang untuk memenuhi kebutuhan keluarga modern dalam menjalani aktivitas sehari-hari sekaligus siap menemani perjalanan jarak jauh.

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Selain rangkaian kendaraan listrik penumpang mulai dari VF 3 hingga VF MPV 7, VinFast juga menghadirkan lini kendaraan komersial Green, memberikan kesempatan kepada pengunjung untuk mengeksplorasi solusi mobilitas yang disesuaikan dengan kebutuhan transportasi dan bisnis.

VinFast menghadirkan pengalaman berkendara kendaraan listrik secara langsung melalui sesi test drive di lokasi. Bagi konsumen yang melakukan pembayaran tanda jadi untuk kendaraan VinFast selama GIIAS Surabaya 2026 juga akan mendapatkan penawaran eksklusif berupa tambahan manfaat tunai sebesar Rp3.000.000 untuk VF 3, Rp4.000.000 untuk Limo Green dan VF MPV 7, serta Rp5.000.000 untuk VF 6 dan VF 7.

"Kami percaya bahwa peralihan menuju mobilitas hijau membutuhkan ekosistem yang lengkap untuk memberikan pengalaman kepemilikan kendaraan yang nyaman dan bebas rasa khawatir bagi konsumen. Melalui GIIAS Surabaya 2026, VinFast ingin memberikan pengalaman yang lebih nyata kepada masyarakat Jawa Timur mengenai visi kami secara menyeluruh, dengan menghadirkan kendaraan, infrastruktur pengisian daya, layanan, dan solusi mobilitas dalam satu ekosistem yang terintegrasi," ujar CEO VinFast Indonesia Arunodoy Das.

Selain menghadirkan jajaran produknya, VinFast juga memperkenalkan program Drive Worry Free. “Melalui program Drive Worry Free, kami ingin memastikan bahwa pengalaman beralih ke kendaraan listrik menjadi jauh lebih mudah dan tenang,” ungkap Head of Department O2O Sales VinFast Indonesia Luqman Ibnu Purnomo.