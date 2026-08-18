5 Cara Sederhana Menjaga Kesehatan Baterai Mobil Listrik VinFast

JawaPos.com - Beralih ke mobil listrik berarti mengenal cara kepemilikan yang sedikit berbeda dibanding kendaraan konvensional. Salah satu hal terpenting yang perlu dipahami adalah bagaimana menjaga kesehatan baterai agar performanya tetap optimal dalam jangka panjang.

Berbeda dengan tangki bahan bakar, baterai mobil listrik merespons langsung kebiasaan sehari-hari, mulai dari cara mengemudi, pola pengisian daya, hingga tempat kendaraan diparkir. Kabar baiknya, menjaga baterai tetap sehat tidak memerlukan pengetahuan teknis yang rumit. Beberapa kebiasaan sederhana dapat memberikan dampak besar terhadap performa dan umur pakai baterai.

Baik Anda pemilik VinFast VF MPV 7, VF 3, atau VF 5, maupun pengguna VF 6, VF 7, VF e34, Limo Green, Herio Green, dan Nerio Green, tips berikut dapat membantu menjaga kesehatan baterai mobil listrik VinFast Anda dalam jangka panjang.

Tips dalam artikel ini berlaku untuk seluruh lini kendaraan listrik VinFast di Indonesia, termasuk VF MPV 7, VF 3, VF 5, VF 6, VF 7, dan VF e34. Meskipun setiap model memiliki karakteristik yang berbeda, prinsip dasar perawatan baterai mobil listrik tetap sama dan penting diterapkan sejak awal kepemilikan.

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Memahami Kesehatan Baterai Mobil Listrik

Pertanyaan:

Apa yang dimaksud dengan kesehatan baterai mobil listrik?

Jawaban:

Kesehatan baterai atau battery health adalah kemampuan baterai untuk menyimpan dan menyalurkan energi dibandingkan dengan kondisi saat masih baru.

Penurunan kapasitas baterai seiring waktu merupakan hal yang normal pada semua kendaraan listrik. Namun, kebiasaan berkendara, pola pengisian daya, dan pengelolaan suhu dapat memengaruhi seberapa cepat perubahan tersebut terjadi.

Karena itu, memahami cara menjaga baterai mobil listrik VinFast sejak awal dapat membantu mempertahankan performa kendaraan lebih lama.

1. Berkendara dengan Lebih Halus

Saat Anda sering menginjak pedal akselerasi secara mendadak, baterai harus melepaskan energi dalam jumlah besar dalam waktu singkat. Kondisi ini menghasilkan panas yang lebih tinggi dan meningkatkan beban kerja baterai.