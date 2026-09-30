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Rian Alfianto
Kamis, 1 Oktober 2026 | 00.08 WIB

BAIC Bawa Line-up Lengkap ke GIIAS Semarang, Ada EV hingga SUV 4x4

Kehadiran BAIC di GIIAS Semarang. (Istimewa). - Image

Kehadiran BAIC di GIIAS Semarang. (Istimewa).

JawaPos.com - PT JIO Distribusi Indonesia membawa jajaran mobil BAIC dengan karakter dan teknologi berbeda ke GIIAS Semarang 2026.

Mulai dari BAIC T1 sebagai mobil listrik, BJ30 HEV dengan teknologi hybrid, X55 II sebagai SUV modern, hingga BJ40 Plus yang mengusung karakter SUV 4x4.

Pengunjung dapat melihat langsung pilihan mobil berdasarkan kebutuhan, mulai dari mobilitas perkotaan elektrifikasi hingga kendaraan yang memiliki kemampuan lebih untuk perjalanan dengan karakter medan beragam.

GIIAS Semarang 2026 berlangsung pada 30 September hingga 4 Oktober 2026 di Muladi Dome, Semarang. BAIC menempati area Exhibition Hall, Entrance Booth PF 10–11. Pameran ini menjadi bagian dari rangkaian GIIAS The Series setelah penyelenggaraan di Tangerang. 

BAIC T1 Jadi Perwakilan Mobil Listrik

Salah satu model yang menarik perhatian adalah BAIC T1. Model ini menjadi mobil listrik berbasis baterai atau Battery Electric Vehicle (BEV) pertama BAIC di Indonesia.

T1 mengusung konsep The Spacious Smart EV, dengan pendekatan yang menggabungkan dimensi kabin, teknologi dan kebutuhan mobilitas harian. 

Mobil ini juga membawa sejumlah fitur bantuan berkendara, termasuk ADAS Level 2 dan Automatic Parking Assist.

Kehadiran T1 sekaligus memperluas portofolio BAIC di Indonesia yang sebelumnya lebih dikenal melalui jajaran SUV bermesin konvensional dan hybrid.

Untuk konsumen yang ingin melihat langsung mobil listrik BAIC, GIIAS Semarang menjadi kesempatan untuk mengeksplorasi T1 sekaligus membandingkannya dengan model elektrifikasi lain yang dipamerkan merek berbeda.

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
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