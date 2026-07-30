BAIC T1 Debut di GIIAS 2026, Lengkapi Pilihan SUV Hybrid dan Mobil Listrik di Indonesia

JawaPos.com - BAIC Indonesia memanfaatkan ajang GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026 untuk memperluas lini produknya. Selain menampilkan jajaran SUV yang sudah dipasarkan sebelumnya, pabrikan asal China ini juga memperkenalkan BAIC T1, kendaraan listrik murni (Battery Electric Vehicle/BEV) pertama yang dipasarkan di Indonesia.

Melalui PT JIO Distribusi Indonesia (JDI) membawa sejumlah pembaruan pada lini produk BAIC. Kehadiran BAIC T1 menjadi salah satu sorotan karena menandai langkah perusahaan memasuki segmen kendaraan listrik murni di pasar Indonesia.

Chief Operating Officer BAIC Indonesia, Dhani Yahya, mengatakan peluncuran BAIC T1 merupakan bagian dari strategi perusahaan untuk menghadirkan pilihan kendaraan yang lebih beragam, mulai dari SUV bermesin konvensional, hybrid, hingga mobil listrik.

Menurutnya, pengembangan portofolio produk juga dibarengi dengan perluasan jaringan penjualan dan layanan purna jual guna mendukung pertumbuhan BAIC di Indonesia.

BAIC mencatat pertumbuhan penjualan sebesar 91 persen pada semester pertama 2026 dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Saat ini, model BAIC BJ30 HEV menjadi kontributor terbesar dengan porsi lebih dari separuh total penjualan merek tersebut di Indonesia.

Selain BJ30 HEV, BAIC juga memasarkan BJ40 Plus yang menyasar segmen SUV off-road serta X55 II untuk kelas SUV perkotaan.

BAIC T1 warna putih pilihan SUV Hybrid dan Mobil Listrik di Indonesia. (Dony/JawaPos.com)

"Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh konsumen Indonesia atas kepercayaan yang telah diberikan kepada BAIC. Dukungan tersebut menjadi motivasi bagi kami untuk terus menghadirkan produk terbaik serta meningkatkan kualitas layanan di seluruh Indonesia," kata Dhani, saat peluncuran BAIC T1 di GIIAS 2026, Rabu (29/7).

Kehadiran BAIC T1 ini diposisikan sebagai crossover yang menawarkan kabin lapang, teknologi digital, dan fitur keselamatan untuk kebutuhan mobilitas harian. Ini sekaligus jenama ini kini memiliki pilihan kendaraan bermesin bensin, hybrid, hingga listrik murni dalam jajaran produknya.

Jaringan Dealer Bertambah Selain memperkenalkan produk baru, BAIC juga terus memperluas jaringan dealer. Saat ini perusahaan telah memiliki 16 dealer resmi di berbagai daerah.