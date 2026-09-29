Jelang GIIAS Semarang, Penjualan Daihatsu di Jawa Tengah Tumbuh 38 Persen

Daihatsu Sigra Facelift di GIIAS 2026. (Salman Toyibi/Jawa Pos)
JawaPos.com - Daihatsu mencatatkan peningkatan penjualan di Jawa Tengah sepanjang Januari hingga Juli 2026.
Dalam periode tersebut, penjualan Daihatsu mencapai 4.156 unit atau tumbuh 38 persen dibandingkan capaian pada periode yang sama tahun sebelumnya sebanyak 3.011 unit.
Kinerja tersebut turut membuat Daihatsu mempertahankan posisi yang cukup kuat di pasar otomotif Jawa Tengah.
Hingga Juli 2026, Daihatsu membukukan pangsa pasar sebesar 17 persen dan berada di posisi kedua di wilayah tersebut.
“Pertumbuhan Daihatsu di Jawa Tengah dan Semarang menjadi cerminan kepercayaan masyarakat terhadap produk dan layanan Daihatsu. Kami terus berupaya menghadirkan kendaraan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, baik untuk mobilitas keluarga maupun mendukung aktivitas usaha,” ujar Budhy Lau, Kepala Wilayah Jateng, Bali, & Nusra PT Astra Internasional Tbk – Daihatsu Sales Operation dalam keterangannya, Selasa (29/9).
Pertumbuhan penjualan tersebut menjadi modal bagi Daihatsu untuk memperkuat kehadirannya dalam ajang GIIAS Semarang 2026.
Pameran otomotif akan digelar pada 30 September hingga 4 Oktober 2026 di Muladi Dome UNDIP, Semarang.
Selama pameran, Daihatsu menghadirkan sejumlah penawaran yang mencakup program penjualan maupun pembiayaan kendaraan.
Konsumen juga dapat memanfaatkan berbagai program yang ditawarkan selama periode penyelenggaraan.
Salah satunya melalui program Gebyar Merdeka. Dalam program tersebut, Sahabat Daihatsu berkesempatan mendapatkan hadiah berupa saldo Bank Saqu.
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Jawa Pos
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