Ini Alasan Toyota Indonesia masih Andalkan Manusia Dibandingkan Robot dalam Produksi Mobil

JawaPos.com - PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) menjelaskan alasan masih mengandalkan tenaga manusia dibandingkan robot dalam proses produksi mobil.

"Kami melakukan otomatisasi secara bertahap sesuai dengan kebutuhan proses produksi," kata Wakil Presiden Direktur TMMIN I Nyoman Winaya di Karawang, Selasa.

Menanggapi pertanyaan mengenai merek lain yang mulai gencar menggunakan robot di tiap proses produksi, Nyoman menyampaikan bahwa pihaknya terus memastikan bahwa kemampuan dan kompetensi karyawan terus dikembangkan.

Dia menambahkan, dengan memberikan keterampilan yang lebih relevan dengan kebutuhan saat ini, termasuk pemrograman dan kompetensi di bidang teknologi. (*)

Dalam mengatasi kesenjangan ilmu pengetahuan di kalangan pekerja, dia menyebut Toyota memiliki filosofi “Make People before Make Product”. Dengan filosofi itu, perusahaan selalu mengedepankan People Development dalam kegiatan usaha.