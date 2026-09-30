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Rabu, 30 September 2026 | 15.50 WIB

Ini Alasan Toyota Indonesia masih Andalkan Manusia Dibandingkan Robot dalam Produksi Mobil

PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) mencatatkan pertumbuhan ekspor kendaraan utuh (Completely Built-Up/CBU) sebesar 10,7 persen pada Semester I 2026. (Istimewa) - Image

PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) mencatatkan pertumbuhan ekspor kendaraan utuh (Completely Built-Up/CBU) sebesar 10,7 persen pada Semester I 2026. (Istimewa)

JawaPos.com - PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) menjelaskan alasan masih mengandalkan tenaga manusia dibandingkan robot dalam  proses produksi mobil.

"Kami melakukan otomatisasi secara bertahap sesuai dengan kebutuhan proses produksi," kata Wakil Presiden Direktur TMMIN I Nyoman Winaya di Karawang, Selasa.

Menanggapi pertanyaan mengenai merek lain yang mulai gencar menggunakan robot di tiap proses produksi, Nyoman menyampaikan bahwa pihaknya terus memastikan bahwa kemampuan dan kompetensi karyawan terus dikembangkan.

Dia menambahkan, dengan memberikan keterampilan yang lebih relevan dengan kebutuhan saat ini, termasuk pemrograman dan kompetensi di bidang teknologi. (*)

Dalam mengatasi kesenjangan ilmu pengetahuan di kalangan pekerja, dia menyebut Toyota memiliki filosofi “Make People before Make Product”. Dengan filosofi itu, perusahaan selalu mengedepankan People Development dalam kegiatan usaha.

Khususnya dalam era elektrifikasi, sebelum memulai produksi kendaraan elektrifikasi kami melakukan persiapan bukan hanya dari sisi teknologi dan fasilitas manufaktur, tetapi juga kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM).

Editor: Dinarsa Kurniawan
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