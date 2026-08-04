Tes Ilusi Optik: Tangan atau Manusia? Hal Dilihat Pertama Kali Menunjukkan Kepribadian Dirimu

JawaPos.com - Gambar-gambar unik dengan elemen tersembunyi ini dipercaya mampu membongkar sisi tersembunyi dari kepribadian seseorang hanya dalam hitungan detik.

Tanpa disadari, apa yang pertama kali ditangkap mata kita bisa mencerminkan cara berpikir, pola emosi, bahkan cara kita menghadapi tantangan hidup sehari-hari.

Salah satunya adalah gambar ilusi optik Tangan atau Wajah Pria yang viral di TikTok melalui akun Mia Yilin. Tes ini diklaim bisa mengungkap apakah kamu tipe pemikir mendalam yang reflektif atau seorang pemecah masalah yang tangguh di situasi sulit.

Menariknya, gambar sederhana ini hanya berisi dua elemen utama, namun hasilnya bisa cukup menggambarkan kepribadian seseorang dengan detail.

Dilansir dari laman Times of India, berikut adalah arti dari gambar pertama yang kamu lihat dalam tes ilusi optik ini:

1. Jika Kamu Melihat Wajah Pria Terlebih Dahulu Jika wajah pria berteriak adalah yang pertama kamu lihat, artinya kamu adalah sosok pemikir mendalam. Kamu terbiasa merenung, memahami diri sendiri, dan sadar betul akan kelebihan maupun kekuranganmu.

Menurut Mia, orang dengan tipe ini disarankan untuk lebih mencintai diri sendiri dan tidak terlalu keras pada diri sendiri. Meski sering tenggelam dalam pikiran, kamu sebenarnya sudah melakukan yang terbaik—ingat, tidak ada manusia yang sempurna.

2. Jika Kamu Melihat Tangan Terlebih Dahulu Sebaliknya, jika tangan terulur adalah hal pertama yang menarik perhatianmu, berarti kamu adalah seorang pemecah masalah alami. Kamu piawai mengatasi tantangan, terutama saat berada di bawah tekanan.

Namun, Mia juga mengingatkan bahwa tipe ini sering kesulitan membuat keputusan kecil, seperti memilih tempat makan atau menentukan menu. Sifat overthinking pada hal-hal sederhana ini kerap menjadi tantangan tersendiri.