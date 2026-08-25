Robot Humanoid Belum Bisa Bekerja Secepat Manusia di Pabrik Mobil

JawaPos.com - Robot humanoid diproyeksikan merevolusi produksi mobil dengan kemampuan menangani pekerjaan membosankan tanpa istirahat dan tunjangan.

Kendati demikian, uji coba penggunaannya di pabrik otomotif saat ini menunjukkan kinerja robot tersebut belum menunjukkan efisiensi yang diharapkan.

Sebagaimana dikutip dalam siaran Carscoops pada Senin, BMW mengakui bahwa kerja robot humanoid yang sedang diuji coba di pabrik mereka di Spartanburg, South Carolina, Amerika Serikat, masih lebih lambat dibandingkan pekerja manusia.

Robot buatan Figure AI telah diuji coba di pabrik BMW di Spartanburg untuk memindahkan komponen dari kontainer ke troli. Robot itu bisa berjalan, mengambil suku cadang, dan menarik troli.

Namun, Wakil Presiden Logistik BMW Ulrich Wieland menyampaikan kepada The New York Times bahwa kerja robot humanoid tersebut masih lebih lambat daripada manusia.

Uji coba penggunaan robot humanoid dalam operasional pabrik mobil juga dilakukan oleh Mercedes-Benz, yang menguji pengoperasian robot humanoid buatan Apptronik untuk menangani dan memilah komponen.

Hyundai, produsen kendaraan asal Korea Selatan yang memiliki Boston Dynamics, juga berencana menggunakan robot mereka untuk membantu mengatur suku cadang bagi pekerja di lini perakitan.