Robot Humanoid Belum Bisa Bekerja Secepat Manusia di Pabrik Mobil

Tampilan robot humanoid yang diuji coba di pabrik perakitan mobil Xiaomi. (Xiaomi)
JawaPos.com - Robot humanoid diproyeksikan merevolusi produksi mobil dengan kemampuan menangani pekerjaan membosankan tanpa istirahat dan tunjangan.
Kendati demikian, uji coba penggunaannya di pabrik otomotif saat ini menunjukkan kinerja robot tersebut belum menunjukkan efisiensi yang diharapkan.
Sebagaimana dikutip dalam siaran Carscoops pada Senin, BMW mengakui bahwa kerja robot humanoid yang sedang diuji coba di pabrik mereka di Spartanburg, South Carolina, Amerika Serikat, masih lebih lambat dibandingkan pekerja manusia.
Robot buatan Figure AI telah diuji coba di pabrik BMW di Spartanburg untuk memindahkan komponen dari kontainer ke troli. Robot itu bisa berjalan, mengambil suku cadang, dan menarik troli.
Namun, Wakil Presiden Logistik BMW Ulrich Wieland menyampaikan kepada The New York Times bahwa kerja robot humanoid tersebut masih lebih lambat daripada manusia.
Uji coba penggunaan robot humanoid dalam operasional pabrik mobil juga dilakukan oleh Mercedes-Benz, yang menguji pengoperasian robot humanoid buatan Apptronik untuk menangani dan memilah komponen.
Hyundai, produsen kendaraan asal Korea Selatan yang memiliki Boston Dynamics, juga berencana menggunakan robot mereka untuk membantu mengatur suku cadang bagi pekerja di lini perakitan.
Tesla punya ambisi yang lebih besar pada robot humanoid Optimus, dengan visi penerapan melampaui operasional perakitan mobil.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Robot Humanoid Tiongkok Kalahkan Rekor Lari Usain Bolt, Lalu Terbakar
Prediksi Skor Valencia vs Real Betis di Liga Spanyol: Tuan Rumah Kesulitan Menang!
Prediksi Skor Malaga vs Deportivo La Coruna di Liga Spanyol: Super Depor Bisa Curi Poin
Prediksi Skor Bodo/Glimt vs NEC Nijmegen di Kualifikasi Liga Champions: Tuan Rumah Menang!
Prediksi Skor Sabah vs Hapoel Be'er Sheva di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027
Prediksi Skor LASK Linz vs Celtic di Kualifikasi Liga Champions: Kans Berakhir Imbang!
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Prediksi Skor Getafe vs Racing Santander di Liga Spanyol 2026/2027: Azulones Rawan Kecolongan!
Prediksi Skor Bologna vs Lazio di Liga Italia 2026/2027: Misi Sulit Gattuso Bersama Biancocelesti