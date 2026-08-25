Logo JawaPos
HomeOto Dan Tekno
Author avatar - Image
Antara
Rabu, 26 Agustus 2026 | 05.57 WIB

Robot Humanoid Belum Bisa Bekerja Secepat Manusia di Pabrik Mobil

Tampilan robot humanoid yang diuji coba di pabrik perakitan mobil Xiaomi. (Xiaomi) - Image

Tampilan robot humanoid yang diuji coba di pabrik perakitan mobil Xiaomi. (Xiaomi)

JawaPos.com - Robot humanoid diproyeksikan merevolusi produksi mobil dengan kemampuan menangani pekerjaan membosankan tanpa istirahat dan tunjangan.

Kendati demikian, uji coba penggunaannya di pabrik otomotif saat ini menunjukkan kinerja robot tersebut belum menunjukkan efisiensi yang diharapkan.

Sebagaimana dikutip dalam siaran Carscoops pada Senin, BMW mengakui bahwa kerja robot humanoid yang sedang diuji coba di pabrik mereka di Spartanburg, South Carolina, Amerika Serikat, masih lebih lambat dibandingkan pekerja manusia.

Robot buatan Figure AI telah diuji coba di pabrik BMW di Spartanburg untuk memindahkan komponen dari kontainer ke troli. Robot itu bisa berjalan, mengambil suku cadang, dan menarik troli.

Namun, Wakil Presiden Logistik BMW Ulrich Wieland menyampaikan kepada The New York Times bahwa kerja robot humanoid tersebut masih lebih lambat daripada manusia.

Uji coba penggunaan robot humanoid dalam operasional pabrik mobil juga dilakukan oleh Mercedes-Benz, yang menguji pengoperasian robot humanoid buatan Apptronik untuk menangani dan memilah komponen.

Hyundai, produsen kendaraan asal Korea Selatan yang memiliki Boston Dynamics, juga berencana menggunakan robot mereka untuk membantu mengatur suku cadang bagi pekerja di lini perakitan.

Tesla punya ambisi yang lebih besar pada robot humanoid Optimus, dengan visi penerapan melampaui operasional perakitan mobil.

Editor: Dinarsa Kurniawan
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Bahaya AI Saat Mulai Bangun Relasi dengan Manusia: Konsekuensi Tidak Kita Duga - Image
Teknologi

Bahaya AI Saat Mulai Bangun Relasi dengan Manusia: Konsekuensi Tidak Kita Duga

Jumat, 21 Agustus 2026 | 16.00 WIB

Tes Ilusi Optik: Tangan atau Manusia? Hal Dilihat Pertama Kali Menunjukkan Kepribadian Dirimu - Image
Kepribadian

Tes Ilusi Optik: Tangan atau Manusia? Hal Dilihat Pertama Kali Menunjukkan Kepribadian Dirimu

Rabu, 5 Agustus 2026 | 05.50 WIB

Berkat Habitat Orbit Bergravitasi Buatan, Manusia Akan Segera Mampu Tinggal Lebih Lama di Luar Angkasa - Image
Internasional

Berkat Habitat Orbit Bergravitasi Buatan, Manusia Akan Segera Mampu Tinggal Lebih Lama di Luar Angkasa

Selasa, 16 Juni 2026 | 00.56 WIB

Terpopuler

Robot Humanoid Tiongkok Kalahkan Rekor Lari Usain Bolt, Lalu Terbakar - Image
1

Robot Humanoid Tiongkok Kalahkan Rekor Lari Usain Bolt, Lalu Terbakar

2

Prediksi Skor Valencia vs Real Betis di Liga Spanyol: Tuan Rumah Kesulitan Menang!

3

Prediksi Skor Malaga vs Deportivo La Coruna di Liga Spanyol: Super Depor Bisa Curi Poin

4

Prediksi Skor Bodo/Glimt vs NEC Nijmegen di Kualifikasi Liga Champions: Tuan Rumah Menang!

5

Prediksi Skor Sabah vs Hapoel Be'er Sheva di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027

6

Prediksi Skor LASK Linz vs Celtic di Kualifikasi Liga Champions: Kans Berakhir Imbang!

7

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

8

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

9

Prediksi Skor Getafe vs Racing Santander di Liga Spanyol 2026/2027: Azulones Rawan Kecolongan!

10

Prediksi Skor Bologna vs Lazio di Liga Italia 2026/2027: Misi Sulit Gattuso Bersama Biancocelesti

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore