IMX 2026 Segera Digelar, Hadirkan Tiga Legenda JDM hingga Puluhan Mobil Modifikasi

Andre Mulyadi, Project Director IMX, memberikan keterangan pada konferensi pers IMX 2026. (Nanda Prayoga/JawaPos.com)
JawaPos.com - Indonesia Modification & Lifestyle Expo (IMX) 2026 kembali digelar pada 9-11 Oktober 2026 di ICE BSD City, Tangerang. Ajang modifikasi dan lifestyle otomotif ini mengusung tema “Next Gen Culture” pada penyelenggaraan tahun kesembilan.
IMX 2026 membawa sejumlah program serta kolaborasi baru bersama builder, modifikator, brand, dan figur otomotif dari dalam dan luar negeri. Penyelenggara menghadirkan mobil modifikasi serta diecast eksklusif untuk penggemar otomotif dan kolektor.
Sejak pertama kali digelar pada 2018, IMX menjadi wadah bagi pelaku industri modifikasi Indonesia menampilkan karya dan membangun koneksi lebih luas. Tahun ini, fokusnya pada generasi baru yang semakin terhubung dengan budaya otomotif global.
Andre Mulyadi, Project Director IMX, menjelaskan IMX 2026 bukan hanya pameran otomotif, tapi panggung bukti karya modifikator Indonesia sejajar dengan builder dunia.
“Di tahun kesembilan ini, kami menghadirkan para legenda, builder terbaik, brand global, mobil ikonik, dan kolaborasi internasional dalam momentum yang mungkin tidak akan terulang. Kalau ingin melihat sejauh mana Indonesia melangkah dan arah budaya serta tren otomotif generasi berikutnya, datanglah ke IMX 2026. Tahun ini bukan hanya untuk dilihat, tapi ini waktu untuk anda semua menjadi bagian sejarahnya,” kata Andre di Jakarta, Selasa (29/9).
Dukungan untuk subsektor modifikasi otomotif juga datang dari pemerintah. Direktur Arsitektur dan Desain Ekonomi Kreatif, Sabar Norma Megawati, mengatakan subsektor itu kini masuk dalam Rindekraf.
“IMX semakin istimewa dengan penetapan subsektor modifikasi otomotif sebagai bagian dari Rindekraf. Pameran ini adalah babak baru industri modifikasi dengan skala dan semangat lebih besar. IMX menjadi ruang bagi pelaku industri membangun jejaring dan membuka akses pasar dalam serta luar negeri,” ucap Megawati.
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